    • 10 de septiembre de 2026 - 22:23

    Cuánto aumentarán las jubilaciones, la AUH y otras asignaciones en octubre, tras el dato de inflación del Indec

    La difusión del índice de precios de agosto activa el nuevo incremento de los haberes para jubilados, pensionados y otros beneficiarios de la ANSES. Cuánto cobrarán en el décimo mes de 2026.

    Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en octubre tras el dato de inflación del Indec.

    Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en octubre tras el dato de inflación del Indec.

    Foto:

    Las jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones que paga la ANSES aumentarán un 1,7% en octubre de 2026, en línea con el dato de inflación de agosto, que informó este jueves el INDEC.

    Leé además

    Oficial: calendario de pago de jubilaciones de ANSES septiembre 2026

    Oficial: calendario de pago de jubilaciones ANSES septiembre 2026
    la canasta basica aumento un 2,6% en agosto: una familia necesito mas de $1.600.000 para no ser pobre

    La canasta básica aumentó un 2,6% en agosto: una familia necesitó más de $1.600.000 para no ser pobre

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Así, el haber mínimo llegará a $435.919,96 en el décimo mes del año, sin contar con el bono de $70.000 adicional que el Gobierno ya adelantó otorgará a los que menos ganan. Al sumar ese refuerzo, la jubilación pasaría a $505.919,96.

    El alza para las jubilaciones y otras asignaciones de la ANSES se rige por la fórmula de movilidad establecida por el DNU 274/24, que sigue la evolución mensual de los precios.

    Ese mecanismo también se aplica para actualizar otras prestaciones que paga la ANSES. Así, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE) subirán a $156.649,53 en octubre.

    Jubilaciones y pensiones de ANSES: cuánto cobrarán en octubre con aumento

    Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024.

    De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en octubre de la siguiente manera, sin contar el bono:

    • La jubilación mínima: $435.919,96.
    • La jubilación máxima: $2.933.328,56;
    • La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $348.735,97;
    • Las Pensiones no Contributivas (PNC): $305.143,98.
    • La Prestación Básica Universal (PBU): llega a $199.413,48.

    En tanto, el bono de refuerzo para los jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos.

    Desde hace dos años, ese extra está congelado en hasta $70.000 mensuales.

    Aumento AUH y otras asignaciones de ANSES: cuánto cobran desde octubre 2026

    La AUH y otras asignaciones quedarían desde octubre de la siguiente manera, dada la inflación del 1,7% en agosto que reportó el INDEC.

    • La Asignación Universal por Hijo (AUH): $156.649,53.
    • La Asignación Universal por Embarazo (AUE): $156.649,53.
    • La asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $78.334,43 para el primer escalón de ingresos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    la inflacion de agosto fue del 1,7% y acumula un 21,3% en lo que va del ano

    La inflación de agosto fue del 1,7% y acumula un 21,3% en lo que va del año

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Julie Kozack aseguró que el FMI sigue de cerca el aumento de la morosidad, aunque destacó la solidez de los bancos argentinos.

    La mora crece, pero el FMI le bajó el tono: "No es un riesgo significativo" para los bancos

    Por Redacción Diario de Cuyo
    martin etchevers: la inteligencia artificial desafia la sustentabilidad de los medios y obliga a construir nuevas respuestas

    Martín Etchevers: "La inteligencia artificial desafía la sustentabilidad de los medios y obliga a construir nuevas respuestas"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Fernando Belzunce, director General Editorial del grupo español Vocento, fue el orador de la nueva edición del ciclo Periodismo, Innovación y Tecnología del programa Redacciones 5G, de Personal

    El desafío de hacer periodismo en la era de los algoritmos, según Fernando Belzunce

    Por Redacción Diario de Cuyo