La canasta básica aumentó un 2,6% en agosto: una familia necesitó más de $1.600.000 para no ser pobre

La Canasta Básica Total (CBT), que delimita el umbral de la pobreza, aumentó un 2,6% en agosto de 2026. Así, una familia de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $1.605.497 para no ser pobre, según el INDEC.

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La inflación de agosto fue del 1,7% y acumula un 21,3% en lo que va del año

Este indicador acumuló un alza del 22,7% desde enero y del 38,3% en los últimos 12 meses. La suba mensual de la CBT estuvo por casi un punto por encima del índice de inflación general de agosto, que cerró en 1,7%.

Por su parte, la canasta básica alimentaria (CBA), que marca la línea de la indigencia, subió un 2,6% en agosto.

Así, ese mismo hogar de cuatro integrantes requirió $726.469 para cubrir las necesidades alimentarias básicas para subsistir. En los primeros ocho meses del año, la CBA aumentó un 23,2% y acumula un alza interanual del 39,6%.

La suba de las canastas superó al aumento del 1,7% que mostró el rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” del índice de precios al consumidor. Según informó el INDEC, esa división tuvo la mayor incidencia en todas las regiones al momento de calcular el dato general de inflación. A la vez, el organismo indicó que el alza de agosto estuvo explicada por el desempeño de “Verduras, tubérculos y legumbres”, “Frutas”, y “Pan y cereales”.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de pobreza en agosto de 2026

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en agosto, el INDEC señaló:

Una persona necesitó $519.578,43 para no estar bajo la línea de pobreza.

Un hogar de tres personas —compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— requirió $1.278.162,94 en agosto para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes —conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de seis y una hija de ocho— necesitó un ingreso mínimo de $1.605.497,35.

Para un hogar compuesto por cinco personas —una pareja de 30 años y tres hijos de cinco, tres y un año— se requirió una suma de $1.688.629,90.

Cuánto se necesitó para no estar bajo la línea de indigencia en agosto

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia durante el mes pasado fueron los siguientes:

Una persona requirió $235.103,36.

Una familia de tres integrantes necesitó $578.354,27.

Los hogares con cuatro personas necesitaron $726.469,38.

Si conviven cinco personas, tuvieron que tener un ingreso de $764.085,92