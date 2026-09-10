    • 10 de septiembre de 2026 - 16:40

    La inflación de agosto fue del 1,7% y acumula un 21,3% en lo que va del año

    Es la cifra mensual más baja de 2026. De esta manera, el Índide de Precios al Consumidor se desaceleró 0,4 puntos porcentuales en comparación con julio. A nivel interanual, el indicador sumó 33,5%. La división con mayor incremento durante agosto fue Vivienda.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La inflación de agosto fue del 1,7% y acumuló un 21,3% desde enero, según informó este jueves el INDEC. La variación mensual se desaceleró 0,4 puntos porcentuales frente a julio (2,1%). El IPC nacional acumuló un alza de 33,5% en los últimos 12 meses.

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    La división con mayor incremento durante agosto fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó un 2,8%. En segundo lugar, se ubicó Educación, con una suba del 2,5%.

    También quedaron por encima del nivel general Salud y Bienes y servicios varios, ambas con un aumento del 2,4%; Comunicación, con 2,3%; y Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,1%. Restaurantes y hoteles, en tanto, subió 1,8%.

    En el otro extremo, Prendas de vestir y calzado bajó 0,6%, mientras que Recreación y cultura no registró variaciones durante agosto. Fueron las dos divisiones con menor variación a nivel nacional.

    Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 1,7%, en línea con el nivel general, y fue la división con mayor incidencia en todas las regiones del país, impulsada principalmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres; frutas; y pan y cereales.

    Los regulados superaron a la inflación general

    Al analizar las categorías que releva el INDEC, los precios regulados registraron el mayor incremento del mes, con una suba del 2,2%. Los principales aumentos estuvieron vinculados con electricidad, gas, transporte público y gastos de prepagas.

    El IPC Núcleo, que excluye los componentes estacionales y regulados, avanzó 1,8%, una décima por encima del índice general. Según el organismo, dentro de esta categoría incidieron las subas en alquiler de la vivienda y servicios culturales.

    Los precios estacionales, en cambio, bajaron 0,9% durante agosto. La caída estuvo explicada principalmente por los menores precios de paquetes turísticos y prendas de vestir, aunque fue parcialmente compensada por las subas de verduras, tubérculos y legumbres y frutas.

    En la comparación entre bienes y servicios también se observó una diferencia: los bienes aumentaron 1,4%, mientras que los servicios avanzaron 2% durante agosto.

    Por regiones, las mayores variaciones mensuales se registraron en Noroeste, Noreste y Patagonia, todas con 1,8%. Cuyo igualó el promedio nacional, con 1,7%, mientras que GBA y la región Pampeana tuvieron las menores subas, ambas con 1,6%.

    Rubro por rubro: las divisiones que quedaron por encima del nivel general en agosto de 2026

    Según informó el INDEC, siete divisiones superaron el 1,7% del índice general:

    Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 2,8%.

    Educación: 2,5%.

    Salud: 2,4%.

    Bienes y servicios varios: 2,4%.

    Comunicación: 2,3%.

    Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,1%.

    Restaurantes y hoteles: 1,8%.

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