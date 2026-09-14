Dólar: el mayorista cerró debajo de $1.510 y en San Juan el dólar blue llegó a $1.575

El dólar tuvo una jornada de movimientos moderados y terminó por debajo de los $1.510 en el mercado mayorista , en un contexto de relativa estabilidad cambiaria que el Gobierno busca sostener mientras el mercado comienza a prestar mayor atención al escenario político y económico de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Consumo de carne vacuna por el piso: cayó a 46 kg anuales por habitante, mínimo histórico desde 2005

Criar a un hijo cuesta hasta $713.070 al mes: cuánto aumentó la canasta de crianza en agosto

El tipo de cambio mayorista cerró en $1.507,50, después de haber registrado el viernes una baja de $4,50 y finalizar en $1.508,50 . En el segmento minorista, en tanto, el dólar se ubicó en $1.530 para la venta en el Banco Nación. Entre los tipos de cambio paralelos, el blue terminó la jornada en torno a $1.555.

En San Juan, el mercado informal mostró valores superiores: el dólar blue cerró a $1.515 para la compra y $1.575 para la venta, manteniendo una brecha respecto del tipo de cambio oficial que refleja el comportamiento de la plaza local.

Los dólares financieros tuvieron un comportamiento dispar. El CCL avanzó y superó los $1.600, mientras que el MEP retrocedió hasta los $1.530,80. En el mercado de futuros, por su parte, se registraron bajas generalizadas en todos los plazos, aunque las expectativas apuntan a una cotización mayorista cercana a $1.602,50 para diciembre.

La dinámica del dólar se da luego de conocerse que la inflación de agosto fue del 1,7% mensual, por debajo del 2%. Este dato tendrá incidencia en la actualización de las bandas cambiarias prevista para octubre.

Con ese ajuste, el techo de la banda podría ubicarse cerca de los $1.952 hacia fines de octubre, un nivel que se encuentra bastante por encima de las cotizaciones que actualmente proyecta el mercado para los próximos meses.

Mientras tanto, el Banco Central continúa interviniendo en el mercado, aunque a un ritmo menor. Según un análisis de Max Capital, la autoridad monetaria compró apenas US$5 millones durante el viernes, equivalente al 0,6% de los US$835 millones negociados ese día.

De esta manera, las compras acumuladas del BCRA alcanzaron los US$14.229 millones, mientras que el promedio móvil de cinco días cayó a apenas US$8 millones. Las reservas brutas finalizaron en US$50.469 millones, unos US$37 millones menos que el jueves anterior.

Otro dato seguido de cerca por el mercado es el de los depósitos privados en dólares. Según la última información disponible, correspondiente al 9 de septiembre, aumentaron US$135 millones y alcanzaron los US$41.373 millones.

Qué espera el mercado para diciembre

Más allá de la estabilidad registrada en las últimas jornadas, las proyecciones apuntan a una depreciación gradual del peso durante los próximos meses. Sin embargo, los principales pronósticos ubican al dólar todavía por debajo del techo de la banda cambiaria.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó un tipo de cambio promedio de $1.530 para septiembre, $1.565 para octubre y $1.600 para noviembre, mientras que para diciembre estimó una cotización de $1.630.

La previsión de fin de año fue recortada en $22,20 respecto del relevamiento anterior y supone una variación interanual del 12,6%.

Una estimación similar surge de FocusEconomics, cuyo consenso, elaborado a partir de las proyecciones de 47 economistas de bancos y consultoras locales y extranjeras, ubicó al dólar mayorista en $1.645,20 para fines de diciembre.

De concretarse esas previsiones, el tipo de cambio acumularía durante 2026 una suba cercana al 13%, una evolución más cercana a la inflación esperada, aunque todavía considerablemente inferior a la variación acumulada durante el año.