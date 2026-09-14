YPF consiguió los primeros compradores para Argentina LNG

YPF dio uno de los pasos comerciales más importantes para convertir a Argentina en un exportador relevante de gas natural licuado. La compañía confirmó que Argentina LNG ya tiene sus primeros compradores y se encuentra próxima a firmar entre dos y tres contratos de venta para colocar parte de la producción futura de Vaca Muerta en el mercado internacional.

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La novedad fue anticipada por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín , durante Gastech 2026, la principal conferencia mundial de la industria del gas, que se desarrolla en Bangkok. Las negociaciones contemplan acuerdos por volúmenes de entre 500.000 y 1,5 millones de toneladas de GNL por año , aunque por el momento no se revelaron públicamente los nombres de las compañías compradoras.

El avance resulta clave porque Argentina LNG es el mayor proyecto energético planteado hasta ahora en el país , con una inversión total estimada en US$51.000 millones entre producción, transporte, tratamiento y licuefacción del gas.

Según fuentes vinculadas con las negociaciones citadas por Infobae, ya habría más de un acuerdo comercial cerrado , aunque resta completar la firma formal. Para un proyecto de semejante escala, asegurar compradores antes de iniciar la etapa de construcción resulta fundamental: los contratos de largo plazo aportan previsibilidad sobre los ingresos y ayudan a respaldar el financiamiento internacional.

Existe además una particularidad. Eni y XRG no solamente son socios de YPF, sino que también actuarán como compradores —offtakers— de parte del gas producido , por lo que una porción de la futura producción ya tiene destino asegurado. Los nuevos acuerdos corresponden al volumen que quedará disponible para terceros.

YPF conserva el 36% de los activos upstream que alimentarán el desarrollo, mientras que la italiana Eni y XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC, poseen un 32% cada una. Eni confirmó además su ingreso a los bloques de Vaca Muerta destinados a abastecer el desarrollo.

Un proyecto para sacar el gas de Vaca Muerta al mundo

Argentina LNG prevé inicialmente dos unidades flotantes de licuefacción frente al Golfo San Matías, en Río Negro, capaces de producir en conjunto al menos 12 millones de toneladas anuales de GNL. El diseño contempla además la posibilidad de crecer hasta las 18 millones de toneladas por año.

Para alimentar esas instalaciones será necesario construir un gasoducto de unos 527 kilómetros desde Neuquén, además de un poliducto y una gran planta de tratamiento. El consorcio también prevé perforar más de 150 pozos para alcanzar los niveles de producción necesarios.

La magnitud aparece también en las obras que ya comienzan a salir al mercado. YPF, Eni y XRG lanzaron recientemente una licitación estimada en US$2.000 millones para adquirir los tubos de dos gasoductos de 48 pulgadas y un poliducto de 24 pulgadas, con adjudicación prevista hacia noviembre o comienzos de diciembre.

La decisión clave está prevista para noviembre

El próximo gran hito será la decisión final de inversión (FID), prevista para noviembre. Esa instancia determinará formalmente si los socios dan luz verde a la ejecución integral del proyecto y habilitan el desembolso de miles de millones de dólares.

El financiamiento también registra avances. Para una primera etapa calculada en US$15.500 millones, 47 bancos internacionales presentaron propuestas y el monto ofrecido llegó a representar 2,4 veces lo requerido. JP Morgan encabeza la estructuración financiera junto con Santander, de acuerdo con la información difundida por YPF.

El esquema general prevé financiar aproximadamente el 70% mediante crédito internacional y el 30% restante con aportes de los socios. Paralelamente, el proyecto fue presentado al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aunque su aprobación definitiva todavía está pendiente.

La apuesta de YPF: US$10.000 millones por año

Si se cumplen los plazos proyectados, Argentina LNG comenzaría a operar hacia 2031. YPF estima que podría generar alrededor de US$10.000 millones anuales en exportaciones de GNL, con Europa y Asia entre los mercados prioritarios.

El escenario internacional juega a favor de la iniciativa. Las tensiones en Medio Oriente y los problemas de suministro de algunos grandes productores incrementaron el interés de compradores europeos y asiáticos por diversificar sus fuentes de abastecimiento. En ese contexto, la ubicación de Argentina y la magnitud de las reservas de Vaca Muerta ganan valor estratégico.

En paralelo, Eni viene profundizando su negocio global de gas y GNL. La italiana creó junto a Petronas una sociedad 50/50 para desarrollar activos en Indonesia y Malasia, una plataforma con la que busca fortalecer su cartera internacional de gas durante la próxima década.

Para Argentina LNG, sin embargo, la señal más importante acaba de llegar desde el mercado: antes incluso de la decisión final de inversión, el megaproyecto ya comenzó a asegurar compradores para el gas que espera exportar durante las próximas décadas.