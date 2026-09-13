San Juan, dentro de las diez provincias donde es más barato comprar alimentos

El dato del IPC de agosto informado por INDEC este jueves 10 de septiembre señaló que la inflación estuvo en el orden del 1,7% ; mismo valor porcentuales que obtuvo el rubro bebidas y alimentos. Esto invita a interpretar que los precios en góndola no han sufrido grandes variaciones, pero sí se puede observar una importante brecha en los costos según las provincias, conforme refleja el último relevamiento del Changuito Federal de Analytica, donde figura San Juan .

Javier Milei festejó el 1,7% de inflación y Luis Caputo destacó la cifra más baja para este mes desde 2017

La inflación de agosto fue del 1,7% y acumula un 21,3% en lo que va del año

El informe, publicado recientemente expone un ranking de precios según cada jurisdicción, tomando como referencia productos de supermercados que conformarían una compra mensual típica de una familia integrada por dos adultos y dos menores. La metodología contempla primeras marcas, consumos básicos y cantidades promedios para su consumo en un mes, sirviendo de referencia para el relevamiento.

Más allá del relevamiento, un punto que se destaca del informe son las variaciones que precios que presentan un mismo producto en distintas provincias. Por mencionar un ejemplo, la cebolla presentó el mayor incremento generalizado, con subas que rondaron del 10 al 40% según la provincia. Los fideos, considerados alimentos de consumo masivo, también registró aumentos en agosto que rondaron entre el 4% y el 7%, con algunas expresiones provinciales.

Las provincias de la Patagonia registraron los costos de mercadería más elevados del país, con valores por encima del millón de pesos; mientras que Cuyo se ubica en el otro extremo, con los costos más bajos de Argentina.

En primer lugar, encabezando los valores más elevados, se encuentra Santa Cruz, que registró un changuito de $1.044.640 . Le sigue en segundo lugar Chubut con $1.030.321 y completa el podio de las provincias más costosas a la hora de adquirir alimentos Rio Negro con $1.006.832. El cuarto lugar completando todas las provincias que tienen un costo por encima del millón está Tierra del Fuego, con $1.002.496.

En el otro extremo del ranking se encuentran las provincias que registraron los valores más bajos. Si bien San Juan forma parte del top ten, está lejos de los valores más bajos, a diferencia de otras provincias de Cuyo, un factor que meceré un análisis pormenorizado.

Changuito Federal de agosto. Fuente: Analytica

Para comprender en números, el changuito más económico se registró en La Rioja, que en agosto tuvo un costo de $910.748. Si bien es el más bajo, sigue siendo un monto elevado para una familia de cuatro integrantes si se consideran los salarios actuales. Mendoza se ubica levemente por encima, con un costo de $915.724 y luego se ubica San Luis con un changuito de $920.538.

San Juan se encuentra en el décimo lugar entre los costos más económicos, con un changuito de $930.784; por debajo de Chaco que tiene un costo de $931.104 y por encima de Santiago del Estero que registra un changuito de $930.552.

La distancia entre los dos extremos del ranking evidencia la brecha de precios que hay dentro del país. Comprar exactamente los mismos productos en Santa Cruz costaron $133.892 más que hacerlo en La Rioja.

El relevamiento de la consultora no solo refleja los valores de los alimentos en agosto, sino también la variación mensual de la canasta básica. Mientras Santa Cruz registro el changuito más elevado, Chubut fue la provincia con la mayor suba de alimentos, con un incremento del 4,8%. Le siguió Mendoza (que tiene uno de los costos más bajos) con una variación del 3,9% y en tercer lugar se ubicó La Rioja, que pese a presentar el menor costo en el ranking, el incremento mensual estuvo en el orden del 3,7%.

Variación mensual de precios julio-agosto. Fuente: Analytica

En ese sentido en San Juan la variación mensual comparando julio-agosto fue del 1,9%. Por su parte, en Río Negro se observó un incremento de apenas el 0,5%, siendo la menor variación del periodo relevado.

Costos de vida por región y su incidencia en el precio de los alimentos

El informe destaca que, entre las causas evaluadas en torno a la brecha de precios se encuentra la heterogeneidad del costo de vida entre las regiones. La Patagonia, por ejemplo, registra los costos de supermercado más elevados del país, pero registra los niveles salariales más altos.

En ese mapa se destaca Santa Cruz, que combina el changuito más costoso con el segundo salario promedio más elevado del sector privado registrado, superada únicamente por Neuquén (por vaca Muerta), lo que permite compensar parcialmente los mayores costos con sueldos más altos.

Sin embargo, el promedio salarial podía esconder diferencias importantes dentro de cada provincia. Por ese motivo, el estudio incorporó una segunda comparación y tomó como caso específico el salario del comercio minorista. Bajo esa medición, la canasta gana un peso considerable sobre los ingresos del hogar: en la mayor parte de las provincias, llenar el changuito al mes requiere destinar más de un tercio de la suma de dos sueldos comerciales.