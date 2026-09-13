Coopetición. Alianza empresaria para prosperar, el presente industrial en San Juan

En San Juan hay un auge de alianzas empresariales , en buena parte como respuesta a la demanda de la actividad minera, pero no solo en este rubro. La industria comprendió que las fórmulas tradicionales son obsoletas y que para posicionarse ante la competencia hay que marcar diferencia. En ese escenario, el asociativismo y la coopetición comenzaron a ganar espacio.

El asociativismo habilita la alianza de firmas, siendo de gran utilidad para pymes, ya que alivia costos, fomenta la competencia y promueve el crecimiento . La coopetición es una estrategia donde empresas que compiten en un mismo mercado se unen y cooperan para ganar escala o crear mayor valor, sin resignar objetivos propios. Así, firmas “rivales” se asocian bajo distintos modelos, con objetivos específicos.

Referentes de Unión Industrial, Unión Industrial Joven, CAMARCO, CASEMI, CAPRIMSA, CASETIC y Federación Económica coinciden en que, si bien el fenómeno ya existía, su expansión actual está fuertemente vinculada a la minería, a sus exigencias y a la reciente Ley de Desarrollo Local Minero.

Construcción, metalmecánica, transporte y logística, servicios industriales y tecnología del conocimiento son parte de los rubros donde hay mayor registro de asociativismo Construcción, metalmecánica, transporte y logística, servicios industriales y tecnología del conocimiento son parte de los rubros donde hay mayor registro de asociativismo

Históricamente, el empresario mostró resistencia a asociarse, pero esa mirada comenzó a cambiar . Fernando Godoy, titular de CAPRIMSA, explicó: “El empresariado para el 2013 rechazaba el asociativismo. Esto fue cambiando con el tiempo y como en minería lo que se viene es grande, muchas empresas no iban a poder trabajar por factores como certificación, capacidad, entre otros. Con nuestros socios fuimos trabajando con la idea de amigarse con el asociativismo ”.

La necesidad de ampliar capacidades también alcanza la tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad y robótica. Cristian González, presidente de CASETIC, destacó: “Hay lugares donde la vinculación con el talento tecnológico se hace más presente. Desde nuestro espacio se propone el uso de la IA y las buenas prácticas, ahora estamos con los colegios de geólogos, ingenieros en mina y civiles”.

El proceso no está exento de cautela. Ramón Martínez, presidente de CAMARCO, señaló: “Estamos a tiempo de ver con quiénes nos asociamos”. La intención es evitar que el empresariado local se convierta en un “pasamano” de empresas nacionales o internacionales.

San Juan: tierra de alianzas

Entre las opciones de alianzas estratégicas están las uniones transitorias de empresas (UTE), cooperativismo tradicional y consorcios, entre otras. En San Juan las UTE son el modelo con mayores antecedentes, especialmente en la construcción. Le siguen los consorcios de cooperación, aunque su burocracia dificulta su concreción. “Entrar en el Registro Público de Comercio demora más de seis meses. Muchas empresas lo estaban estudiando ya que es difícil. Lo normal son las UTE o convenios privados”, destacó Godoy. Otro formato es el Partnership, basado en compartir recursos, capacidades y conocimientos. “Es básicamente ser la cara local de la empresa con la se hace la alianza”, explicó Martínez.

Las alianzas se producen entre firmas locales, pero también crecen los vínculos con empresas nacionales e internacionales. Lourdes Allis, titular de la Unión Industrial Joven, señaló que algunas colaboraciones se concretaron con firmas de Córdoba, Santa Fe, Salta y otras regiones. Chile aparece entre los países con mayor presencia en las alianzas de empresas vinculadas a la Federación Económica, según su presidente, Daniel Milla.

Eduardo Caputo, secretario de CASEMI, resumió la tendencia: “El ejemplo más recurrente es de la empresa de afuera con empresa local. Hay interés en establecerse con una empresa provincial o de la comunidad. Es el caso que más se está repitiendo, y es un impulso para las pequeñas empresas locales”.

Los referentes coinciden en que el asociativismo es una herramienta indispensable, y sobre todo de cara al desarrollo minero, teniendo en cuenta que los requerimientos superan la capacidad de muchas empresas locales. Las alianzas ayudarán a los proveedores locales a competir, crecer, fortalecer sus estructuras y potenciar su proyección al futuro.

Las alianzas ayudarán a los proveedores locales a competir, crecer, fortalecer sus estructuras y potenciar su proyección al futuro Las alianzas ayudarán a los proveedores locales a competir, crecer, fortalecer sus estructuras y potenciar su proyección al futuro

Suplemento Día de la Industria Sanjuanina

"Un San Juan de alianzas estratégicas"