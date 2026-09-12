    • 12 de septiembre de 2026 - 08:28

    Día de la Industria Sanjuanina: Diario de Cuyo celebra con un suplemento especial

    “Un San Juan de alianzas estratégicas” pone en foco y analiza el valor del asociativismo en las pymes locales, de la mano de sus protagonistas.

    En el Día de la Industria Sanjuanina, Diario de Cuyo publicará un suplemento especial, el próximo domingo.

    En el Día de la Industria Sanjuanina, Diario de Cuyo publicará un suplemento especial, el próximo domingo.

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    Por Estela Ruiz M.

    Un 13 de septiembre de 1986, se creaba la primera Comisión Directiva de la Unión de Empresarios Industriales de San Juan, germen de la Unión Industrial de la provincia. Esa cruzada histórica es la que dio origen al Día de la Industria Sanjuanina, que reconoce ese hito y el esfuerzo del sector productivo local.

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    40 años después, la industria provincial abraza aquel espíritu fundacional, con la convicción de que, como dice el viejo refrán, la unión hace la fuerza.

    Este domingo, una vez más, DIARIO DE CUYO será parte de esta celebración con un suplemento especial que acompaña y alienta esa mirada. De la mano de los protagonistas, que aportan sus experiencias, “Un San Juan de alianzas estratégicas” pone el foco el camino elegido por pequeñas y medianas empresas de San Juan, que dejan de lado el individualismo y apuestan por asociarse. ¿Para qué? Para adaptarse, competir y crecer en este escenario actual de enormes desafíos, haciendo de esas alianzas estratégicas su mayor fuerza y motor.

    El asociativismo como imperativo

    Hoy, el entramado productivo sanjuanino adopta el paradigma del asociativismo, marcando el rumbo hacia la coopetición: un modelo en el que las pymes unen fortalezas para escalar su competitividad a nivel global sin perder su autonomía. Sectores clave como la minería, la agroindustria y la energía dejan atrás la gestión aislada para articularse en cámaras, clústeres, consorcios de exportación, entre otros modelos.

    Frente a un contexto marcado por la volatilidad, los altos costos logísticos, las barreras de financiamiento y las crecientes exigencias tecnológicas, estas alianzas son una respuesta estratégica que permite, por ejemplo, diluir costos fijos, compartir infraestructura crítica y encarar procesos de I+D (investigación y desarrollo) que de forma solitaria resultarían inalcanzables, beneficiando a todos sus integrantes.

    Con esta edición especial, DIARIO DE CUYO comparte las experiencias de una industria provincial que reafirma que para crecer hay que pensar en equipo.

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