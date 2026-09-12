    • 12 de septiembre de 2026 - 08:31

    Cultura de la UNSJ en Santa Lucía: llega el taller de lectura y escritura para adolescentes

    Cultura de la UNSJ impulsa una nueva propuesta comunitaria orientada a jóvenes de entre 13 y 17 años, promoviendo el diálogo, la formación e incentivo creativo.

    Este mes, la UNSJ dictará un taller de lectura para adolescentes.

    Este mes, la UNSJ dictará un taller de lectura para adolescentes.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    En el marco de las actividades programadas para el mes de septiembre, el Programa de Cultura Comunitaria , perteneciente a la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión de la UNSJ, presenta una nueva iniciativa destinada al público juvenil de Santa Lucía: el taller de lectura y escritura titulado "El Club de la Sospecha".

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    La actividad se desarrollará en colaboración directa con la organización social "Fortaleciendo caminos", con el objetivo central de afianzar la presencia universitaria en los barrios y tender puentes de formación participativa dentro del territorio santaluceño.

    Detalles y organización del taller de la UNSJ

    La propuesta estará a cargo del docente coordinador Cristian Marín y comenzará formalmente el martes 15 de septiembre. El taller está diseñado específicamente para adolescentes de 13 a 17 años, brindando un espacio semanal de expresión literaria, análisis participativo y creación de textos.

    • Días y horarios: todos los martes de 18 a 20,30.
    • Fecha de inicio: martes 15 de septiembre.
    • Lugar de cursado: Barrio Colón, Casa 8, Manzana J (esquina Calle Burgos y Manzano), departamento Santa Lucía.
    • Coordinación: Cristian Marín.

    Fortalecer el vínculo entre la universidad y la comunidad

    A través del Programa de Cultura Comunitaria, la UNSJ busca continuar promoviendo actividades de carácter participativo que garanticen el acceso equitativo a bienes culturales, la formación artística y la integración social. Esta articulación entre la Secretaría de Extensión de la universidad y la organización "Fortaleciendo caminos" refuerza el compromiso institucional de fomentar el diálogo constante entre la academia y las realidades territoriales de San Juan.

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