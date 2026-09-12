Cultura de la UNSJ en Santa Lucía: llega el taller de lectura y escritura para adolescentes

En el marco de las actividades programadas para el mes de septiembre, el Programa de Cultura Comunitaria , perteneciente a la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión de la UNSJ, presenta una nueva iniciativa destinada al público juvenil de Santa Lucía: el taller de lectura y escritura titulado "El Club de la Sospecha".
La actividad se desarrollará en colaboración directa con la organización social "Fortaleciendo caminos", con el objetivo central de afianzar la presencia universitaria en los barrios y tender puentes de formación participativa dentro del territorio santaluceño.
Detalles y organización del taller de la UNSJ
La propuesta estará a cargo del docente coordinador Cristian Marín y comenzará formalmente el martes 15 de septiembre. El taller está diseñado específicamente para adolescentes de 13 a 17 años, brindando un espacio semanal de expresión literaria, análisis participativo y creación de textos.
- Días y horarios: todos los martes de 18 a 20,30.
- Fecha de inicio: martes 15 de septiembre.
- Lugar de cursado: Barrio Colón, Casa 8, Manzana J (esquina Calle Burgos y Manzano), departamento Santa Lucía.
- Coordinación: Cristian Marín.
Fortalecer el vínculo entre la universidad y la comunidad
A través del Programa de Cultura Comunitaria, la UNSJ busca continuar promoviendo actividades de carácter participativo que garanticen el acceso equitativo a bienes culturales, la formación artística y la integración social. Esta articulación entre la Secretaría de Extensión de la universidad y la organización "Fortaleciendo caminos" refuerza el compromiso institucional de fomentar el diálogo constante entre la academia y las realidades territoriales de San Juan.