Cultura de la UNSJ en Santa Lucía: llega el taller de lectura y escritura para adolescentes

Cultura de la UNSJ impulsa una nueva propuesta comunitaria orientada a jóvenes de entre 13 y 17 años, promoviendo el diálogo, la formación e incentivo creativo.

En el marco de las actividades programadas para el mes de septiembre, el Programa de Cultura Comunitaria , perteneciente a la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión de la UNSJ, presenta una nueva iniciativa destinada al público juvenil de Santa Lucía: el taller de lectura y escritura titulado "El Club de la Sospecha".

La actividad se desarrollará en colaboración directa con la organización social "Fortaleciendo caminos", con el objetivo central de afianzar la presencia universitaria en los barrios y tender puentes de formación participativa dentro del territorio santaluceño.

Detalles y organización del taller de la UNSJ La propuesta estará a cargo del docente coordinador Cristian Marín y comenzará formalmente el martes 15 de septiembre. El taller está diseñado específicamente para adolescentes de 13 a 17 años, brindando un espacio semanal de expresión literaria, análisis participativo y creación de textos.