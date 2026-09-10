    • 10 de septiembre de 2026 - 21:40

    La plataforma de la UNSJ sobre animales ponzoñosos ya está disponible para iPhone y versión web

    La aplicación desarrollada por la FCEFN de la UNSJ para la identificación de escorpiones, arañas y serpientes amplió su alcance y ya se encuentra disponible para dispositivos iOS y en su versión web. L

    El equipo creador de lapp Venenosos San Juan.

    El equipo creador de lapp "Venenosos San Juan".

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A pocos meses de su lanzamiento oficial para dispositivos Android, la aplicación “Venenosos San Juan”, desarrollada por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la UNSJ, amplió su alcance tecnológico al incorporar la versión para iOS (iPhone) y habilitar el acceso a través de su plataforma web.

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    Consolidada como una herramienta clave de ciencia ciudadana y salud pública, la aplicación permite que cualquier vecino o profesional de la salud acceda de forma gratuita y desde cualquier dispositivo a información científica confiable sobre escorpiones, arañas y serpientes de la provincia, además de pautas de prevención, protocolos de primeros auxilios y la ubicación de centros de atención médica.

    Expansión digital y participación comunitaria

    Con la llegada a la App Store y la habilitación del sitio oficial (venenosossj.unsj.edu.ar), el equipo desarrollador cumplió con los objetivos planteados al inicio del proyecto. La iniciativa se gestó en el marco del Proyecto de Extensión “Animales Ponzoñosos y Salud Pública en San Juan”, dirigido por el doctor Rodrigo Gómez Alés, y cuenta con la participación articulada del Gabinete de Diversidad y Biología de Vertebrados del Árido (DIBIOVA), el Grupo de Estudio de Invertebrados y Antropología Aplicada (GEDINAA) y el Instituto de Informática (IDEI).

    Desde su presentación oficial el pasado 23 de febrero, la plataforma generó un fuerte impacto institucional y comunitario. En particular, la función de ciencia ciudadana “Enviar hallazgo” ya acumula cientos de reportes y fotografías enviadas por usuarios, un aporte fundamental para el monitoreo y el conocimiento de la fauna de importancia sanitaria en territorio sanjuanino.

    Capacitación en territorio y enfoque sanitario

    Más allá de su formato digital, la herramienta se convirtió en un recurso pedagógico esencial para talleres y capacitaciones presenciales destinadas a fuerzas de seguridad y personal de emergencias. Recientemente fue presentada en una instrucción técnica sobre manipulación de ofidios dirigida a la Policía Ecológica, bomberos, personal de Conservación y miembros del Club Andino.

    En las próximas semanas, la aplicación será el eje de una jornada teórico-práctica orientada a profesionales médicos y estudiantes de medicina bajo el enfoque de "Una Salud", afianzando el rol de la tecnología como nexo directo entre el conocimiento científico y la prevención sanitaria en la provincia.

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