La plataforma de la UNSJ sobre animales ponzoñosos ya está disponible para iPhone y versión web

La aplicación desarrollada por la FCEFN de la UNSJ para la identificación de escorpiones, arañas y serpientes amplió su alcance y ya se encuentra disponible para dispositivos iOS y en su versión web. L

A pocos meses de su lanzamiento oficial para dispositivos Android, la aplicación “Venenosos San Juan”, desarrollada por la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN) de la UNSJ, amplió su alcance tecnológico al incorporar la versión para iOS (iPhone) y habilitar el acceso a través de su plataforma web.

Consolidada como una herramienta clave de ciencia ciudadana y salud pública, la aplicación permite que cualquier vecino o profesional de la salud acceda de forma gratuita y desde cualquier dispositivo a información científica confiable sobre escorpiones, arañas y serpientes de la provincia, además de pautas de prevención, protocolos de primeros auxilios y la ubicación de centros de atención médica.

Expansión digital y participación comunitaria Con la llegada a la App Store y la habilitación del sitio oficial (venenosossj.unsj.edu.ar), el equipo desarrollador cumplió con los objetivos planteados al inicio del proyecto. La iniciativa se gestó en el marco del Proyecto de Extensión “Animales Ponzoñosos y Salud Pública en San Juan”, dirigido por el doctor Rodrigo Gómez Alés, y cuenta con la participación articulada del Gabinete de Diversidad y Biología de Vertebrados del Árido (DIBIOVA), el Grupo de Estudio de Invertebrados y Antropología Aplicada (GEDINAA) y el Instituto de Informática (IDEI).

Desde su presentación oficial el pasado 23 de febrero, la plataforma generó un fuerte impacto institucional y comunitario. En particular, la función de ciencia ciudadana “Enviar hallazgo” ya acumula cientos de reportes y fotografías enviadas por usuarios, un aporte fundamental para el monitoreo y el conocimiento de la fauna de importancia sanitaria en territorio sanjuanino.

Capacitación en territorio y enfoque sanitario Más allá de su formato digital, la herramienta se convirtió en un recurso pedagógico esencial para talleres y capacitaciones presenciales destinadas a fuerzas de seguridad y personal de emergencias. Recientemente fue presentada en una instrucción técnica sobre manipulación de ofidios dirigida a la Policía Ecológica, bomberos, personal de Conservación y miembros del Club Andino.