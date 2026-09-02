    • 2 de septiembre de 2026 - 18:51

    La Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá una masterclass en San Juan

    Solistas de la formación dictarán una clase magistral en el Teatro del Bicentenario, el sábado 26 de septiembre.

    Solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional llegarán este mes a San Juan.&nbsp;
    Solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional llegarán este mes a San Juan. 

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    La provincia de San Juan se prepara para recibir una importante capacitación musical de nivel federal. Solistas de la prestigiosa Orquesta Sinfónica Nacional dictarán una clase magistral exclusiva. El encuentro busca potenciar el perfeccionamiento técnico y compartir la vasta trayectoria de los intérpretes nacionales.

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    "El Teatro del Bicentenario será escenario de un encuentro especial de formación junto a destacados solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional, en una jornada destinada a compartir conocimientos, experiencias y herramientas vinculadas a la práctica musical", informaron desde el máximo coliseo sanjuanino.

    La cita formativa tendrá lugar el próximo sábado 26 de septiembre, en el horario de 19:00 a 21:00 horas, y se desarrollará en las instalaciones del Teatro del Bicentenario.

    Esta propuesta académica e institucional es organizada de manera conjunta por:

    • Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ)

    • Teatro del Bicentenario

    • Orquesta Sinfónica Nacional, dependiente de la Dirección Nacional de Elencos Estables de la Secretaría de Cultura de la Nación

    Cómo participar de la masterclass

    Debido a que la actividad cuenta con cupos limitados, los interesados en participar u obtener más detalles sobre el proceso de inscripción deberán contactarse previamente al correo electrónico: [email protected].

    Un nombre conocido

    La Orquesta Sinfónica Nacional fue creada en 1948 como Orquesta Sinfónica del Estado, con el objetivo de promocionar a directores, compositores y ejecutantes argentinos y difundir los clásicos de la música.

    Actualmente, cuenta con el Maestro Emmanuel Siffert como director principal invitado. Se trata del reconocido conductor suizo que comandó la Orquesta Sinfónica de la UNSJ entre 2014 y 2021, adonde regresó, en septiembre del año pasado, en calidad de invitado.

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