La Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá una masterclass en San Juan

La provincia de San Juan se prepara para recibir una importante capacitación musical de nivel federal. Solistas de la prestigiosa Orquesta Sinfónica Nacional dictarán una clase magistral exclusiva . El encuentro busca potenciar el perfeccionamiento técnico y compartir la vasta trayectoria de los intérpretes nacionales.

La noche que la Catedral de San Juan se volvió una sala de concierto sinfónico al ritmo de Mozart

"El Teatro del Bicentenario será escenario de un encuentro especial de formación junto a destacados solistas de la Orquesta Sinfónica Nacional, en una jornada destinada a compartir conocimientos, experiencias y herramientas vinculadas a la práctica musical", informaron desde el máximo coliseo sanjuanino.

La cita formativa tendrá lugar el próximo sábado 26 de septiembre, en el horario de 19:00 a 21:00 horas , y se desarrollará en las instalaciones del Teatro del Bicentenario .

Esta propuesta académica e institucional es organizada de manera conjunta por:

Debido a que la actividad cuenta con cupos limitados, los interesados en participar u obtener más detalles sobre el proceso de inscripción deberán contactarse previamente al correo electrónico: [email protected] .

Orquesta Sinfónica Nacional, dependiente de la Dirección Nacional de Elencos Estables de la Secretaría de Cultura de la Nación

Un nombre conocido

La Orquesta Sinfónica Nacional fue creada en 1948 como Orquesta Sinfónica del Estado, con el objetivo de promocionar a directores, compositores y ejecutantes argentinos y difundir los clásicos de la música.

Actualmente, cuenta con el Maestro Emmanuel Siffert como director principal invitado. Se trata del reconocido conductor suizo que comandó la Orquesta Sinfónica de la UNSJ entre 2014 y 2021, adonde regresó, en septiembre del año pasado, en calidad de invitado.