Se viene un FestiJoven totalmente sanjuanino

Será el 21 de septiembre en el Parque de Mayo, con talentos locales que se lucirán en diferentes escenarios.

El tradicional Parque de Mayo se convertirá este 21 de septiembre en el epicentro de la fiesta juvenil más esperada del año en la provincia. Se trata del FestiJoven 2026 que, para celebrar a la primavera y a la juventud, apostará por una grilla conformada por referentes y promesas musicales sanjuaninos.

Con la meta de destacar la riqueza identitaria y el inmenso potencial artístico de la provincia -tal como subrayó el ministro de Desarrollo Humano y Familia, Carlos Platero-, las autoridades preparan un importante despliegue para recibir la primavera. La articulación entre las áreas de Desarrollo Humano, Cultura, Educación, Salud y Deportes busca garantizar una jornada donde los números artísticos, la diversión y la buena convivencia sean los verdaderos protagonistas del festejo oficial.

Mapa sonoro con cuatro escenarios Esta edición contará con una distribución estratégica del predio, que albergará cuatro plataformas simultáneas. El tablado principal resplandecerá con las figuras y agrupaciones de mayor recorrido en la escena provincial. A su vez, dos sectores alternativos estarán dedicados exclusivamente a impulsar a los proyectos solistas y bandas emergentes que vienen pidiendo cancha en los circuitos locales.

El folclore y la expresión corporal también tendrán su lugar asegurado en una cuarta tarima diseñada para acoger a las academias de danza y agrupaciones tradicionales de los distintos departamentos.

Cómo ser parte de la grilla Los hacedores culturales que deseen sumarse a la cita aún pueden postular sus repertorios a través de la Dirección de Juventud, organismo encargado de articular la convocatoria antes del armado final de la grilla.