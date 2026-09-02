    • 2 de septiembre de 2026 - 17:44

    Se viene un FestiJoven totalmente sanjuanino

    Será el 21 de septiembre en el Parque de Mayo, con talentos locales que se lucirán en diferentes escenarios.

    El FestiJoven 2026 será en el Parque de Mayo, con artistas locales.&nbsp;

    El FestiJoven 2026 será en el Parque de Mayo, con artistas locales. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El tradicional Parque de Mayo se convertirá este 21 de septiembre en el epicentro de la fiesta juvenil más esperada del año en la provincia. Se trata del FestiJoven 2026 que, para celebrar a la primavera y a la juventud, apostará por una grilla conformada por referentes y promesas musicales sanjuaninos.

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    Con la meta de destacar la riqueza identitaria y el inmenso potencial artístico de la provincia -tal como subrayó el ministro de Desarrollo Humano y Familia, Carlos Platero-, las autoridades preparan un importante despliegue para recibir la primavera. La articulación entre las áreas de Desarrollo Humano, Cultura, Educación, Salud y Deportes busca garantizar una jornada donde los números artísticos, la diversión y la buena convivencia sean los verdaderos protagonistas del festejo oficial.

    Mapa sonoro con cuatro escenarios

    Esta edición contará con una distribución estratégica del predio, que albergará cuatro plataformas simultáneas. El tablado principal resplandecerá con las figuras y agrupaciones de mayor recorrido en la escena provincial. A su vez, dos sectores alternativos estarán dedicados exclusivamente a impulsar a los proyectos solistas y bandas emergentes que vienen pidiendo cancha en los circuitos locales.

    El folclore y la expresión corporal también tendrán su lugar asegurado en una cuarta tarima diseñada para acoger a las academias de danza y agrupaciones tradicionales de los distintos departamentos.

    Cómo ser parte de la grilla

    Los hacedores culturales que deseen sumarse a la cita aún pueden postular sus repertorios a través de la Dirección de Juventud, organismo encargado de articular la convocatoria antes del armado final de la grilla.

    FestiJoven: seguridad y ambiente familiar

    Pensado como una auténtica reunión familiar que trascienda a los más chicos, el evento contará con una logística integral que incluirá estrictos controles preventivos para impedir el expendio e ingreso de bebidas alcohólicas, resguardando el bienestar de cada asistente. Sin lugar a dudas, el corazón de la provincia vibrará alto al ritmo de sus propios artistas en un festejo inolvidable.

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