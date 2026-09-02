Marta Fort sorprendió al mostrar por primera vez una foto de su novio

La influencer dio un paso más en la relación con el joven uruguayo que conoció a en un programa de streaming.

Marta Fort volvió a dar señales de que su relación con Juan Manuel Ramírez avanza a paso firme. La hija de Ricardo Fort publicó en sus historias de Instagram una fotografía de su pareja en un momento cotidiano y, con un corazón, dejó en claro que el romance ya ocupa un lugar importante en su vida.

La foto de Juan Manuel Ramírez que compartió Marta Fort La imagen muestra al joven uruguayo abrazado a un bulldog francés mientras mira hacia la cámara. Marta acompañó la publicación con un emoji de corazón y arrobó a su pareja, un gesto que marcó un nuevo paso en la exposición de la relación. Ramírez, por su parte, replicó la historia en su propia cuenta y también sumó un corazón.

El romance entre ambos había comenzado a trascender públicamente semanas atrás, aunque la relación se inició antes. Marta conoció a Juan Manuel a través de un particular “casting” amoroso realizado en un programa de streaming, donde buscaba candidatos para acompañarla en un viaje.

Un romance que nació en un programa de streaming La historia tomó otro rumbo cuando Marta terminó viajando con uno de los participantes. Más tarde confirmó que se trataba justamente de Juan Manuel, un joven uruguayo de 28 años. Incluso contó que ambos estuvieron juntos durante un viaje que incluyó visitas a Universal y Las Vegas.

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