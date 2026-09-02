Luisana Lopilato emocionó con su mensaje para Noah: "Es mi verdadero superhéroe"

Luisana Lopilato volvió a compartir una faceta muy personal de su vida familiar. La actriz le dedicó un conmovedor mensaje a Noah, su hijo mayor con Michael Bublé, quien cumplió 13 años. A través de imágenes de distintas etapas de su infancia, destacó su fortaleza y expresó el profundo orgullo que siente al verlo crecer.

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La actriz publicó un video que recorre la vida de Noah desde sus primeros días hasta la actualidad. En el posteo, recordó que su hijo fue quien la convirtió en madre y aseguró que desde su llegada a la familia aprendieron una nueva manera de entender el amor.

El cumpleaños tuvo un significado especial para Lopilato porque, según explicó, conoce todo lo que su hijo tuvo que atravesar y la fuerza que fue construyendo con el paso de los años. Sin mencionar directamente aquella etapa, la actriz hizo referencia a los momentos difíciles que enfrentó durante su infancia.

“Este cumpleaños me emociona especialmente”, expresó la actriz al hablar del camino recorrido por su hijo . También destacó su sensibilidad, su fortaleza y la manera en que se relaciona con los demás.

“Mi verdadero superhéroe”

El mensaje terminó con una declaración que sintetizó el sentimiento de la actriz hacia su hijo. Lopilato manifestó su orgullo por la persona en la que se convirtió y le deseó que siempre esté acompañado y cuidado.

“Te amo, hijo. Un montón. Más de lo que alguna vez voy a poder explicar. Mi verdadero superhéroe. Siempre”, escribió.

Michael Bublé también se sumó al homenaje. El cantante canadiense compartió sus propias palabras para Noah y destacó su “corazón de oro”, su valentía, su sentido del humor y la persona en la que se está convirtiendo.

El adolescente es el mayor de los cuatro hijos que tienen Lopilato y Bublé, una familia que suele mantener su intimidad lejos de la exposición pública. En esta ocasión, sin embargo, ambos decidieron compartir parte de la historia familiar para celebrar los 13 años de Noah.