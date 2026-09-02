Dillom desembarca en San Juan con "Nueva Violencia", su gira más explosiva: cuánto cuestan las entradas

Dillom vuelve a ponerse en ruta y San Juan quedó incluida entre las paradas de “Nueva Violencia” , la gira con la que el músico presenta su tercer álbum de estudio. El show será el sábado 17 de octubre, desde las 21, en Sala Hugo , y las entradas ya se encuentran disponibles.

Harry Potter vuelve a hacer magia con un increíble nuevo tráiler de la serie de HBO

Pity Álvarez se descompensó en pleno juicio, fue trasladado al Hospital Fernández y suspendieron la audiencia

La presentación marcará la llegada a la provincia de una de las figuras más particulares de la nueva escena argentina, reconocida por llevar sus recitales mucho más allá de una sucesión de canciones. Estética, puesta en escena, teatralidad y una energía cercana al punk forman parte del universo que Dillom construyó durante los últimos años.

“Nueva Violencia” fue lanzado el 12 de agosto y está compuesto por 14 canciones . Se trata del tercer disco de Dillom, después de Post Mortem y Por cesárea, y propone una mezcla en la que aparecen elementos del punk, electro-rock, new wave y electrónica industrial.

Dillom llegará a San Juan el 17 de octubre con la gira de su nuevo álbum.

Para producirlo, el músico y buena parte de su equipo se instalaron durante varias semanas en una antigua casa que transformaron temporalmente en estudio , en un proceso de composición y grabación marcado por la experimentación colectiva.

El álbum también amplió el mapa de colaboraciones de Dillom. Entre los artistas que participaron aparecen St. Vincent, Sebastian Murphy —líder de Viagra Boys—, integrantes de Amyl and the Sniffers, Miranda! y Juana Aguirre , una combinación que refleja la variedad sonora que atraviesa el proyecto.

La llegada a San Juan será, justamente, la oportunidad de trasladar ese nuevo universo al escenario y conocer en vivo una etapa que encuentra al artista profundizando una identidad cada vez más difícil de encasillar.

Las entradas para el recital están a la venta mediante Passline y la primera preventa tiene un valor de $45.000 y la organización ofrece la posibilidad de abonarlas en tres cuotas sin interés con tarjetas bancarias.

Con fecha confirmada, nuevo disco y gira en marcha, el 17 de octubre tendrá una propuesta diferente dentro de la agenda musical sanjuanina: Dillom desembarcará en Sala Hugo con un espectáculo que promete combinar la intensidad de sus nuevas canciones con el carácter impredecible que convirtió a sus shows en una de sus principales marcas.