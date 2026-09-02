Gringos Turistas despega en el Teatro del Bicentenario con "El gran viaje"

La banda sanjuanina Gringos Turistas presentará su show "El gran viaje" el próximo 4 de septiembre en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario . Un novedoso espectáculo temático, que combinará canciones, invitados especiales y una cuidada puesta acorde al concepto que hilvana todo el show.

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La idea de esta propuesta busca trascender la estructura de un recital convencional para transformar la sala teatral en un aeropuerto, donde el espectador -desde el mismo momento del ingreso- se sienta parte de un itinerario que tiene a las composiciones como trayecto y también como destino.

"Estamos preparando un show muy bonito, audiovisual. Queremos representar que cada canción es un lugar a conocer, porque sentimos que la música y una canción siempre son un refugio, un lugar que nos trae recuerdos, nos trae emociones. Entonces decidimos armar el show como si fuéramos una aerolínea y convertir el teatro en un aeropuerto, básicamente ", adelantó a DIARIO DE CUYO Fago (Fabricio González) voz y autor del combo que completan Martín Bustos (Martes) en guitarra, Lucas Orellano en bajo y Marcos Vera en batería.

La ambientación promete involucrar de manera activa al público. " Va a ser como un viaje desde la entrada hasta el final. El inicio va a ser como un check-in y habrá algunas sorpresas ", adelantó Fago sobre la dinámica interactiva de la velada.

Para llevar a cabo esta original propuesta, el grupo articuló un sólido equipo técnico y artístico local. Junto al núcleo estable de la banda, la escena sumará a destacados colaboradores. "Se ha armado un equipito muy bueno. Tenemos a Juanma Noguera en visuales, Fito Mier en luces y Carlos Vilaplana en sonido. Hay un equipo hermoso para montar todo este aeropuerto", detalló el cantante. Además, el show contará con destacados invitados, como Martina Flores, Ale Francavilla, ESHA, Josué Astorga, KBSONIA y Tatiana Astorga.

"Muy lindo el Dream Team, y aparte rebuena onda, nos divertimos mucho en los ensayos, se va a notar eso, lo van a poder ver en escena", agregó el artista, quien subrayó: "La idea es que no sea solo pasar una lista de canciones, sino que también tenga una historia para contar, que vaya mostrando cómo nosotros vemos las canciones".

Viaje y antesala del primer disco

Durante el concierto, Gringos Turistas repasará las obras de su catálogo digital, como sus dos EP y singles recientes como "En el desierto". Sin embargo, una de las grandes atracciones de la noche será la presentación formal de temas inéditos.

"Hay algunos que no hemos tocado nunca y todavía no salen, así que los van a poder escuchar por primera vez ahí en este show", reveló el compositor.

Esta fecha representará el cierre de un ciclo que dará paso a la grabación. "Estamos con ganas de sacar un disco con canciones nuevas. Vamos a mostrar tres canciones, pero tenemos para lanzar un disco de, por lo menos, nueve canciones", dijo Fago. “Cuando terminemos con esto, queremos encerrarnos en un estudio y grabarlas todas juntas en un álbum para que queden mostrando una etapa de la banda".

Los Gringos Turistas

La historia de Gringos Turistas comenzó en 2023 a partir de canciones guardadas que Fago decidió plasmar junto al productor sanjuanino Juan Manuel Casas (Solo Juan). "Él fue quien le dio la estética sonora a la banda. Gracias a él bajamos el sonido que tiene", explicó.

Al definir el estilo del grupo, el músico lo encuadró en el pop rock sostenido en el formato canción: “En el vivo es más rockero y las canciones grabadas suenan un poco más pop, mucho más limpias", dijo el músico, quien apuntó que la alineación se consolidó tras una sesión para Estudio Bonsai, lo que derivó en presentaciones en espacios como Intruses y la Fiesta Nacional del Sol.

Sobre las temáticas de sus obras, Gringos Turistas aborda problemáticas sociales, el amor y también tiene momentos de conexión colectiva. “Abundancia, por ejemplo, habla de manifestarla en nuestra vida. La gente la canta con nosotros y es como si fuera un ritual donde estamos invocando la abundancia para todos", sonrió antes de develar el origen del nombre.

"Hay una idea de turismo sonoro, queríamos representar el concepto de que las canciones eran un lugar a visitar. Y como entre los amigos siempre nos decimos ‘gringos’ entre nosotros, bueno, fue como 'Gringos Turistas', englobando nuestra juntada y el concepto para la música", relató.

La cita en el Teatro del Bicentenario

El gran viaje - Gringos Turistas