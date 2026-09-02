La sanjuanina Abigail Gutiérrez quedó afuera de Popstars tras cumplir su gran sueño

La aventura de Abigail Gutiérrez en Popstars llegó a su fin. La joven sanjuanina logró superar distintas instancias del reality de Telefe y permanecer durante varias semanas junto a las participantes que siguen en carrera, pero en su última presentación no consiguió avanzar y debió despedirse del programa.

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Abigail había llegado a Buenos Aires desde San Juan con la ilusión de cumplir uno de sus grandes sueños: formar parte del regreso de un programa que busca encontrar nuevas voces para la escena musical argentina.

El camino no fue sencillo. Antes de ingresar a las últimas etapas del certamen, la sanjuanina había contado las dificultades que tuvo para instalarse en la Ciudad de Buenos Aires. Primero se alojó en la casa de un tío, pero cuando esa posibilidad terminó tuvo que buscar una alternativa.

La solución llegó de una manera inesperada: se quedó en el convento donde vive una de sus tías, quien es monja. A pesar de las dificultades y de estar lejos de su provincia, Abigail consiguió continuar en la competencia y compartir varias semanas con las demás participantes.

Al momento de conocer que quedaba eliminada, la joven no ocultó su tristeza por tener que abandonar el reality. “Da pena porque me estaba encantando todo. Me había hecho muchas amigas y tenía una razón para estar acá en Buenos Aires y me da pena no poder seguir con las chicas”, expresó.

Sin embargo, la experiencia también le permitió descubrir nuevas posibilidades y llevarse un aprendizaje que va más allá del resultado de la competencia. “Esto fue totalmente una aventura. Me doy cuenta de que puedo lograr un montón de cosas si me lo propongo”, aseguró Abigail.

Con emoción, incluso imaginó cómo contará esta experiencia en el futuro: “Creo que se lo voy a contar a mis hijos el día que tenga hijos y va a ser como la aventura que tuvo su mamá”.

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La historia que la marcó

Abigail Gutiérrez había revelado más problemáticas que está enfrentando por su estadía en Buenos Aires durante su permanencia en el reality. La cantante primero se había quedado en lo de un tío y cuando este ya no tuvo más lugar tuvo que irse con otra tía, la cual es monja y lógicamente vive en un hogar de hermanas. La complicación es que ese convento queda en San Pedro, lo cual dificulta aún más su traslado hacia el estudio de Telefe.

Llegado el sexto programa de Popstars, Abigail comentó a cámaras que no sabía a dónde iba a ir después de la jornada de grabación. “Es un tema que me afecta a punto tal que no puedo disfrutar esto que estoy viviendo”, lamentó la sanjuanina.

Constanza Piozzi le ofreció a Abigail la oportunidad de hacer un colecta con las otras participantes para conseguir dinero y, en consecuencia, un lugar en el que pasar la noche y el fin de semana. Gutiérrez no quiso aceptarlo en primera instancia pero su compañera insistió, y finalmente no hizo falta la colaboración económica de las chicas porque una de ellas directamente le ofreció quedarse en su casa.

Julieta “Tete” Martin la invitó a Abigail a su casa sin siquiera saber su nombre, hecho que generó alegría, risas y las ganas de festejar el compañerismo que se vive en Popstars más allá de que es una competencia.

Otra sanjuanina sigue en carrera en Popstars

La participación de Abigail no es la única presencia de San Juan en esta edición de Popstars.

El reality también cuenta con Florencia Gutiérrez, cantante y compositora sanjuanina que continúa llevando su talento a la televisión nacional.

Así, aunque Abigail ya quedó fuera de competencia, su paso por el programa le permitió cumplir el objetivo que la llevó hasta Buenos Aires y sumar una experiencia que, según sus propias palabras, quedará entre las grandes aventuras de su vida.