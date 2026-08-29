    • 29 de agosto de 2026 - 10:28

    "Pepita, la Pistolera": quién fue la mujer que interpreta Luisana Lopilato en la nueva película

    El film dirigido por Lucía Puenzo recrea la historia de Margarita Di Tullio, una de las figuras más polémicas de la crónica policial argentina. Se estrena el 3 de septiembre.

    Luisana Lopilato.

    Luisana Lopilato.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luisana Lopilato se pone en la piel de Margarita Di Tullio, conocida popularmente como “Pepita la Pistolera”, en una nueva película basada en hechos reales que reconstruye la vida de una de las mujeres más controvertidas de la historia criminal argentina. La producción llegará a los cines el próximo jueves 3 de septiembre.

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    La película, dirigida por Lucía Puenzo, está ambientada principalmente en la Mar del Plata de 1985 y propone recorrer los distintos momentos que construyeron el mito alrededor de Di Tullio. El relato no se limita al episodio que la hizo famosa, sino que busca mostrar también su vida previa y el mundo en el que se movía.

    Quién fue Margarita Di Tullio, “Pepita la Pistolera”

    Margarita Graziana Di Tullio creció en Mar del Plata y desde muy joven tuvo contacto con el boxeo y las armas. Según distintos relatos sobre su vida, su padre fue una figura determinante durante su infancia y la introdujo en la práctica del boxeo y en el manejo de armas de fuego.

    Con el paso de los años, Di Tullio quedó vinculada al mundo del delito y de los prostíbulos marplatenses. Su figura comenzó a ganar notoriedad hasta convertirse en un personaje conocido públicamente como Pepita la Pistolera.

    "Pepita, la Pistolera" llega a los cines el 3 de septiembre. Foto: Buena Vista Internacional.

    "Pepita, la Pistolera" llega a los cines el 3 de septiembre. Foto: Buena Vista Internacional.

    El episodio que terminó de instalarla en la crónica policial ocurrió en 1985, cuando, siendo madre de un bebé, disparó contra tres hombres que habían ingresado a su vivienda. El caso tuvo una enorme repercusión y contribuyó a convertirla en una figura casi legendaria.

    La película toma ese hecho como uno de los puntos centrales, pero también intenta mostrar las contradicciones de una mujer que había construido su poder en un ambiente dominado por hombres. La historia la presenta lejos de una mirada exclusivamente de heroína o villana y se concentra en la construcción del personaje y del mito.

    Luisana Lopilato, ante uno de sus mayores desafíos

    Para interpretar a Pepita, Lopilato atravesó una importante transformación física y actoral. La caracterización incluyó cambios en el cabello, vestuario y una preparación destinada a reproducir los gestos, la voz y la postura de la mujer que interpreta.

    El elenco se completa con Claudio Tolcachir, Alberto Ajaka, Charo López, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Gustavo Bassani y Camila Peralta, entre otros.

    Gran parte del rodaje se realizó en Mar del Plata, donde participaron más de 100 actores, extras y técnicos locales y se utilizaron unas 25 locaciones de la ciudad.

    Cuándo se estrena “Pepita, la Pistolera”

    La película tendrá su estreno en los cines argentinos el 3 de septiembre de 2026. Luego de su paso por las salas, está previsto que llegue al catálogo de Disney+, aunque todavía no se confirmó la fecha exacta de lanzamiento en streaming.

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