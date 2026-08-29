Música para Volar trae Canción Animal: "Vamos a darnos el gustazo de tocar este disco fundamental"

El 5 de septiembre, el reconocido ensamble Música para Volar llegará al Cine Teatro Municipal de Capital con una propuesta recién estrenada: interpretará de principio a fin el icónico disco Canción Animal, de Soda Stereo, combinando arreglos originales con experiencia cinematográfica.

Esta inédita puesta audiovisual entabla un diálogo "surreal" entre la música en vivo y películas. Cada compás del álbum más emblemático del rock en castellano irá sincronizado con secuencias de proyecciones que abarcan desde clásicos como Interstellar, Joker y Thelma & Louise, hasta el cine vanguardista de Andréi Tarkovski.

Integrado por José Matteucci (batería y voz), Alexis Thompson (guitarra), Julieta Sciasci (bajo) y Bruno Moreno (piano y arreglos), el grupo propone una oportunidad única para redescubrir joyas eternas como "De música ligera", "Té para tres" y "Un millón de años luz". De esta propuesta y de cómo la encararon habló Matteucci con DIARIO DE CUYO.

- Vamos a darnos el gustazo de tocar este disco fundamental, tanto en la historia de Soda Stereo como del rock latinoamericano, es una referencia insoslayable si uno se pone a pensar en cuándo el rock se convierte en continental. 10 canciones, de las cuales 9 son himnos increíbles, y el décimo es un tema muy extraño, que nunca tocaron en vivo y que nosotros vamos a tocar en vivo: 1990, con un ritmo bastante diferente…

- Una linda novedad para San Juan…

- Sí, sí, justamente. Además, lo que hacemos es desplegar un poquito el universo de Canción Animal y ver hacia dónde nos lleva… Acá tiene que ver con la historia del cine, que es un trabajo que hicimos de diálogo medio surrealista, con un montaje paralelo entre canciones y películas. Cada canción tiene una película.

- ¿Cómo las fueron “matcheando”?

- El ejercicio era pensar una canción y una película con total libertad. Nosotros a veces lo hacemos como parte de la experimentación que tenemos en la sala de ensayo, de desordenar la lectura cuando queremos buscar una manera nueva de cantarla, o de pensarla, o de sentir una canción. Por ejemplo, ¿qué pasa con Tiempos Violentos, de Tarantino, y 1990? Hay algo, la escena del baile nos hizo acordar a ese tipo de ritmos bailados en pareja, y de repente era poner las imágenes y dejarnos llevar. Después ya fue un trabajo de edición mucho más pormenorizado, donde lo que quedó es, compás por compás de cada canción, secuencias de una película. Y son películas que van desde lo más comercial del cine hollywoodense hasta una rusa de Tarkovski, que se llama Solaris, que es muy, pero muy volada. La idea es que vengan a sorprenderse, y tal vez se van con tarea, con ganas de escuchar el disco de nuevo o de mirar alguna película.

- Es música para volar…

- ¡Claro! Esto está desde el comienzo de nuestro proyecto, porque somos los cuatro cinéfilos y siempre nos gustaba sentarnos a jugar con esto de cómo, de repente, a partir de una imagen, te podés correr de los lugares comunes. Cuando arrancamos con Música para Volar estábamos bastante ocupados en romper la idea de representar a una banda en el escenario o que el público busque ese reconocimiento. Entonces siempre tratábamos de ver cómo podíamos corrernos de ese lugar.

- ¿Como despegarse de las bandas tributo?

- Siempre buscamos que el espectáculo sea un espacio para reencontrarse con una música y para poder contemplarla desde distintos lugares. Creo que la música desde los últimos 70 años, casi inevitablemente fue incluyendo elementos extramusicales. Y me podría ir un poquito más atrás, porque la ópera tiene siglos y también implica un poco eso; pero digo, ir a un recital de música pop siempre implica elementos extramusicales; y nosotros solemos abrazar eso a la hora de pensar qué podemos proponerle a la gente, para que pueda dejarse llevar por un montón de elementos que jueguen al servicio del disfrute y de la belleza.

Siempre buscamos que el espectáculo sea un espacio para reencontrarse con una música y para poder contemplarla desde distintos lugares Siempre buscamos que el espectáculo sea un espacio para reencontrarse con una música y para poder contemplarla desde distintos lugares

- ¿Cómo ha sido la respuesta de esta Canción Animal hasta ahora?

- Muy flashero todo. Lo presentamos una vez, la segunda será San Juan. El estreno fue durante el Mundial, en Rosario. Hubo esa presentación, que nos encantó, porque se generó lo que soñábamos. Hay películas que te llevan a una cosa muy frágil y melancólica, otras hasta la risa y muchas simplemente te sorprenden. No sé, cuando flasheás con la filmografía de Wes Anderson y ese trabajo del color que hace, vemos que hay canciones que tienen esa colorimetría, aunque sea sonora… Decís “claro, la sonoridad de esta guitarra es casi como esos amarillos de Wes Anderson”.

- Prueba superada entonces…

- Sí, totalmente. Y a nosotros nos encanta la posibilidad de llevarla y reencontrarnos con el público, ese es nuestro hogar ¿no? Sentarnos a tocar para alguien nos resulta vital. O sea, estamos muy felices cuando lo hacemos…

- Se da, además, en medio de una nueva efervescencia de Soda Stereo, con Ecos…

- Exactamente, la efervescencia sodera, está burbujeante la cosa… Sí, para nosotros la vigencia de esta música siempre está creciendo. Hay nuevas generaciones que la van descubriendo y las generaciones que la han atravesado siguen necesitando espacios para disfrutarla. Lo interesante de todo esto es que siempre hay un plano más allá al que accedemos cuando escuchamos con atención y por eso somos muy apasionados de la re-escucha, de la re-lectura. Cada vez que la escuchás o la leés es diferente, porque también vos sos otra persona. Música para Volar tiene que ver con eso, que es también lo que vamos a vivir allá, con la gente, en el Teatro Municipal de San Juan…

- Que no se pierda la ceremonia…

- Exacto, ese ritual para nosotros es sagrado, mirarnos a los ojos los que estemos ahí y ver qué tienen para decirnos esas canciones esa noche. Esa magia nos apasiona y nos enamora todavía.

La cita en el Cine Teatro Municipal de Capital

Soda Stereo / Canción Animal - Música para volar