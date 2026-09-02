    • 2 de septiembre de 2026 - 15:49

    Damas Gratis confirmó cuándo y dónde será su esperado regreso a San Juan

    Pablo Lescano anunció la fecha y el lugar del recital que marcará el regreso de la banda a la provincia después de más de seis años.

    Pablo Lescano en San Juan.

    Pablo Lescano en San Juan.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La espera terminó para los fanáticos sanjuaninos de la cumbia. Damas Gratis volverá a presentarse en la provincia el próximo 24 de octubre, con un show que tendrá como escenario el predio Gaucho José Dolores, en Médano de Oro, Rawson.

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    Pablo Lescano confirmó la fecha del show

    La noticia fue anunciada por el propio Pablo Lescano a través de un nuevo video, luego de que a fines de agosto anticipara que Damas Gratis regresaría a San Juan, aunque todavía no había precisiones sobre cuándo ni dónde sería el recital.

    Ahora, el misterio quedó resuelto: el encuentro con el público sanjuanino será el sábado 24 de octubre en el predio Gaucho José Dolores. Durante los últimos días incluso habían circulado versiones que ubicaban al espectáculo en otros escenarios, pero finalmente la organización confirmó el espacio de Rawson.

    Los seguidores de la banda ya pueden comenzar a prepararse porque la venta de entradas arrancará este jueves 3 de septiembre, a partir de las 13, a través de Avantti (hacé click aquí)

    Un regreso esperado

    La presentación tendrá un condimento especial para los fanáticos locales. Damas Gratis no toca en San Juan desde la Fiesta Nacional del Sol 2020, por lo que el recital marcará el reencuentro de Pablo Lescano y su banda con el público de la provincia después de más de seis años.

    Con la fecha, el lugar y el inicio de la venta de entradas confirmados, comenzó oficialmente la cuenta regresiva para una noche que promete cumbia, baile y todos los clásicos de Damas Gratis en Médano de Oro.

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