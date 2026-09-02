Mago Zimurk: "Argentina siempre ha dado grandes magos"

Los reconocidos ilusionistas Henry Evans y Diego Zimurk se presentarán por primera vez juntos en San Juan este viernes 4 y sábado 5 de septiembre. En ambas veladas, combinarán un show de gran impacto visual en formato de escenario con una función de magia de cerca , para toda la familia.

La llegada de los artistas representa una oportunidad inédita para la provincia, no solo por la conjunción de sus estilos, sino por la presencia internacional de Evans, considerado por la comunidad mágica como uno de los referentes mundiales del arte del ilusionismo. Así lo subrayó Zimurk, en diálogo con DIARIO DE CUYO.

"Justo me había convocado una productora para estar en San Juan y, en el momento que me hacen el llamado, estaba con Henry Evans, porque estábamos trabajando juntos. Le cuento, él iba a estar en Argentina justo en esta fecha, así que lo planificamos y se pudo dar", contó.

Sobre la experiencia que vivirá el espectador en las dos veladas teatrales, el artista de origen mendocino anticipó el impacto psicológico y conceptual de la propuesta: " El público va a ir a chocarse de frente con la magia. No es Hollywood, pero sí va a ver un espectáculo que apunta a 'domar al toro de la lógica' y que va a ver imposibles ", adelantó, no sin resaltar que es un espectáculo para toda la familia.

" Ya muy chiquitito estaba convencido de que quería ser mago . En mis cumpleaños yo quería un regalo de magia, un libro de magia o un VHS. En Navidad, Reyes Magos, todo lo que quería era magia", reveló el Mago Zimurk, hoy reconocido en varios países de América y Europa, adonde lleva su estilo personal, alejado de los clichés y más orientado a la reflexión y al asombro.

Esa insistencia lo llevó a ingresar a una academia profesional a una edad poco usual: "Por entonces vivía en Buenos Aires y a los 12 años me llevaron a Buenos Aires Mágico. No aceptaban a niños menores de 15 años. Me tuve que ir con todas las cosas de magia que tenía y tuve que mostrarles que no era que arrancaba de cero, sino que venía estudiando solo un montón. Me aceptaron y fui medio como la mascotita", sonrió.

Mago Zimurk

Su trayectoria laboral se consolidó de forma acelerada en la adolescencia: "Prácticamente a los 15 años empecé a trabajar, casi sin darme cuenta. Desde ahí nunca se cortó. Me he dedicado a dar muchas clases de magia, a dar seminarios para clubes de magia, a escribir libros, escribo en revistas especializadas de magia y desarrollé efectos de magia que se venden por el mundo", contó, pudoroso a la hora de hablar de sí mismo.

El buen nivel de Argentina

En relación con el posicionamiento y la identidad de los ilusionistas nacionales en el contexto global, Zimurk destacó la tradición local: "En Argentina vivió Fu Manchú, que fue como un Maradona de la magia. Él formó toda una camada de magos y la tradición de teatros hizo que la comunidad mágica argentina sea muy activa. Argentina siempre ha dado grandes magos, siempre fue referente, un faro en el mundo en este tema", subrayó, si bien señaló que actualmente el país que le hace sombra es Corea. “Pusieron una universidad pública de magia, entonces han pegado un crecimiento enorme en los últimos 10 años”, explicó. Sin embargo, Zimurk destacó un detalle nada menor que hace que los argentos sean únicos a nivel mundial.

"Lo que nos distingue fundamentalmente es que hacemos de todo en magia. En Argentina te hacen desde un cumpleaños infantil hasta un gran teatro. Y la otra cosa es que aquí se resuelve mucho, hay mucho ingenio en cómo resolver los métodos o los secretos. A falta de tecnología o de no poder comprar determinados productos, se termina resolviendo con ingenio, y eso afuera los maravilla", se explayó con orgullo el mago, que también habló del estilo de magia que se cultiva en el país.

“Acá combinamos dos escuelas internacionales tradicionales: el estilo argentino toma la estructura y el desarrollo de la magia española y toma lo visual de lo anglosajón. Somos como un punto intermedio, que es muy agradable de ver, tanto para el público como para el mago", cerró.

Una cita con buena magia

Henry Evans y Zimurk