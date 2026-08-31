Mundos imposibles: Henry Evans y Zimurk traen su magia a San Juan

De prestigio internacional, los ilusionistas presentarán un gran show teatral y una experiencia íntima de magia de cerca.

A pura magia. Desde grandes trucos escénicos hasta números más cercanos, los reconocidos ilusionistas buscarán sorprender a los sanjuaninos.

Los reconocidos ilusionistas Henry Evans y Zimurk se presentarán por primera vez juntos en San Juan el viernes 4 y sábado 5 de septiembre. Ambos ofrecerán espectáculos muy diferentes para toda la familia: un show escénico de gran impacto visual y una función íntima de magia de cerca.

Henry Evans es una figura consagrada en todo el mundo y ostenta el título de Campeón Mundial de Ilusionismo. Su estilo distintivo fusiona destreza técnica, creatividad constante, un refinado sentido del humor y la habilidad para hacer sentir cercano aquello que parece imposible.

Por su parte, Zimurk destaca como un ilusionista internacional volcado a la creación de experiencias contemporáneas que desafían la percepción. Su enfoque refrescante y personal revitaliza el arte de la magia, apelando a la constante participación mental y emocional del público.

Dos noches, dos propuestas La propuesta fue concebida bajo la premisa de mostrar dos formas contrapuestas, pero complementarias, de sentir el asombro. El primer encuentro desplegará un gran formato teatral. Diseñado con momentos deslumbrantes y sorpresas de alto volumen visual, busca contagiar el asombro a toda la sala desde el escenario principal.

La segunda jornada dará un giro radical hacia la intimidad. En este caso, la distancia entre el público y los artistas desaparece. La magia ocurrirá a pocos centímetros de la mirada del espectador, invitándolo a escudriñar cada detalle de una experiencia interactiva en la que, paradójicamente, cuanto más cerca se observa, más inexplicable resulta el truco.