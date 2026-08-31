    • 31 de agosto de 2026 - 21:02

    Mundos imposibles: Henry Evans y Zimurk traen su magia a San Juan

    De prestigio internacional, los ilusionistas presentarán un gran show teatral y una experiencia íntima de magia de cerca.

    A pura magia. Desde grandes trucos escénicos hasta números más cercanos, los reconocidos ilusionistas buscarán sorprender a los sanjuaninos.&nbsp;

    A pura magia. Desde grandes trucos escénicos hasta números más cercanos, los reconocidos ilusionistas buscarán sorprender a los sanjuaninos. 

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los reconocidos ilusionistas Henry Evans y Zimurk se presentarán por primera vez juntos en San Juan el viernes 4 y sábado 5 de septiembre. Ambos ofrecerán espectáculos muy diferentes para toda la familia: un show escénico de gran impacto visual y una función íntima de magia de cerca.

    Leé además

    Rupert Grint volverá a ponerse en la piel de Ron Weasley.

    Rupert Grint será Ron Weasley otra vez, 15 años después de Harry Potter
    La Fiesta del Molino Viejo, en Huaco, se realizará el sábado próximo, tras la suspensión de agosto. 

    Con Los Sacheros como plato fuerte, el Festival del Molino Viejo calienta motores

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Henry Evans es una figura consagrada en todo el mundo y ostenta el título de Campeón Mundial de Ilusionismo. Su estilo distintivo fusiona destreza técnica, creatividad constante, un refinado sentido del humor y la habilidad para hacer sentir cercano aquello que parece imposible.

    Por su parte, Zimurk destaca como un ilusionista internacional volcado a la creación de experiencias contemporáneas que desafían la percepción. Su enfoque refrescante y personal revitaliza el arte de la magia, apelando a la constante participación mental y emocional del público.

    Dos noches, dos propuestas

    La propuesta fue concebida bajo la premisa de mostrar dos formas contrapuestas, pero complementarias, de sentir el asombro. El primer encuentro desplegará un gran formato teatral. Diseñado con momentos deslumbrantes y sorpresas de alto volumen visual, busca contagiar el asombro a toda la sala desde el escenario principal.

    La segunda jornada dará un giro radical hacia la intimidad. En este caso, la distancia entre el público y los artistas desaparece. La magia ocurrirá a pocos centímetros de la mirada del espectador, invitándolo a escudriñar cada detalle de una experiencia interactiva en la que, paradójicamente, cuanto más cerca se observa, más inexplicable resulta el truco.

    Dos días de magia

    • Viernes 4 de septiembre

      • Show: Noche de Magia (Gran espectáculo)

      • Lugar: Teatro Municipal Oscar Kümmel, Rawson

      • Hora: 21:30 h

      • Entradas: Valor $15.000 (Promoción 4x3). Disponibles en Avantti.

    • Sábado 5 de septiembre

      • Show: El Arte de lo Inexplicable (Magia de cerca)

      • Lugar: Espacio Teatral TeS (Juan B. Justo 335 Sur, Rivadavia)

      • Hora: 21:00 h

      • Entradas: Valor $15.000 / Anticipadas $12.000 (Promoción 4x3 con el código MAGIA4X3). Disponibles en Entradaweb.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    El encuentro San Juan Danza ofrecerá el próximo sábado un gran desfile abierto al público, como en la edición pasada. 

    San Juan se prepara para vivir el 6° Encuentro Nacional de Folclore

    Por Estela Ruiz M.
    Tini Stoessel. 

    Tini Stoessel habló en medio de la polémica familiar: "Tengo las cosas más claras"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    En una nueva edición de Teatro Exprés, más de 20 artistas sanjuaninos compartirán una intensa jornada experimental, que culminará con una obra para el público, el mismo día.

    Teatro Exprés prepara una renovada muestra en San Juan

    Por Estela Ruiz M.
    Mateo Sujatovich presentará a Juan Simón, durante su show en San Juan.

    Juan Simón fue elegido para abrir el show de Mateo Sujatovich en San Juan

    Por Estela Ruiz M.