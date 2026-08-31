San Juan se prepara para vivir el 6° Encuentro Nacional de Folclore

Desde el 4 de septiembre, delegaciones de todo el país desplegarán tradición, música y danza durante tres jornadas en la provincia.

Del 4 al 6 de septiembre, la provincia recibirá el 6° Encuentro Nacional de Folclore "San Juan Danza 2026", que reunirá a delegaciones de distintos puntos del país. Con cupos agotados para el resto de sus instancias, el público podrá disfrutar del gran desfile del día 5, sobre Avenida Ignacio de la Roza.

"Arrancamos el día viernes próximo. Tenemos 45 ballets que nos visitan, unos 1000 bailarines, 11 provincias", marcó Darío González a DIARIO DE CUYO, consultado por la importante convocatoria que alcanzó esta edición. "Esto comenzó en el año 2019 y se fue pasando de boca en boca, creciendo. Tengo un grupo de profes que colaboran con la logística, siempre ha salido todo muy bien y en estos años nos fueron conociendo a nivel nacional, en otros encuentros... Gracias a Dios estamos muy bien vistos a nivel nacional. En el primer año vinieron 400 bailarines, hoy ya son 1000, y hay muchas academias que les hemos tenido que decir que no, por una cuestión de tiempo y espacio", se explayó el organizador.

El Teatro de Albardón, el Teatro Municipal de Capital y la Sala del Sol serán los escenarios adonde todos los asistentes -mayores de 18 hasta adultos mayores- mostrarán su talento, conocimientos y pasión por el folclore. Sin embargo, para la comunidad en general, el atractivo principal se centrará en la mañana del sábado, hasta el mediodía.

"Ese día sí invitamos a todo el público al gran desfile sobre Avenida Ignacio de la Roza, a las 10:30 horas", manifestó González. "Nos acompaña Federación Gaucha Sanjuanina, carruajes antiguos, autos antiguos y más de 1.200 bailarines, porque se suman ahí academias del Gran San Juan", apuntó.

San Juan Danza: encuentro y comunidad A diferencia de otros festivales tradicionales de la región, este espacio no fomenta la competencia ni entrega premios competitivos. "Es en carácter de encuentro, de compartir las danzas, de compartir saberes, de intercambiar danzas de las regiones que van a estar presentes, culturas y demás", destacó González al definir el espíritu integrador que impulsa la propuesta.