    • 31 de agosto de 2026 - 21:02

    Con Los Sacheros como plato fuerte, el Festival del Molino Viejo calienta motores

    El encuentro, que fue suspendido en agosto, celebra el legado del máximo exponente jachallero, Don Buenaventura Luna.

    La Fiesta del Molino Viejo, en Huaco, se realizará el sábado próximo, tras la suspensión de agosto.&nbsp;

    La Fiesta del Molino Viejo, en Huaco, se realizará el sábado próximo, tras la suspensión de agosto. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El próximo sábado 5 de septiembre, a partir de las 13 horas, Huaco vestirá sus mejores galas para recibir una nueva edición de su tradicional Festival del Molino Viejo. Los Sacheros serán el número central de este encuentro, del que serán parte destacados referentes locales.

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    Originalmente programada para el 1° de agosto, la festividad fue suspendida en señal de respeto y duelo institucional ante la conmoción generalizada que provocó la tragedia aérea en Valle Fértil, acontecimiento que derivó en la cancelación de múltiples eventos en toda la provincia. Tras la reprogramación, la Municipalidad de Jáchal confirmó oficialmente el retorno de la festividad que honra el legado del máximo vate huaqueño, Buenaventura Luna.

    La grilla artística en Huaco

    El escenario principal reunirá a importantes referentes de la música popular. La grilla estará encabezada por la actuación estelar de Los Sacheros en el plano nacional, a quienes se sumarán queridas agrupaciones y solistas locales como Taku, Los Arrieros Huaqueños, Periferia Folk, Agustín González y El SieteCincuenta.

    Los Sacheros, el número nacional del Festival del Molino Viejo.

    Los Sacheros, el número nacional del Festival del Molino Viejo.

    La danza estará representada por el Ballet Recuerdos de Mi Tierra, mientras que la conducción y animación del encuentro estará a cargo de reconocidas voces de la locución regional como Mario Omar Echegaray, Darío Bence y Pascual Recabarren.

    Con el Predio del Molino Viejo como marco histórico indiscutible, Huaco renueva así su compromiso de preservar y transmitir el acervo cultural criollo.

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