    • 31 de agosto de 2026 - 19:48

    Tini Stoessel habló en medio de la polémica familiar: "Tengo las cosas más claras"

    La cantante brindó entrevistas antes de sus próximos shows en México y El Salvador y habló sobre su crecimiento personal, su carrera y las heridas que decidió mostrar en su música.

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    Tini Stoessel. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la conversación en redes sociales luego de brindar varias entrevistas en México y El Salvador, donde habló sobre el proceso personal que atravesó durante los últimos años. Sus declaraciones generaron repercusión entre sus seguidores porque se conocieron en medio de la polémica familiar vinculada a la auditoría a su papá, Alejandro Stoessel.

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    La cantante se encuentra en plena preparación de los próximos shows de su espectáculo “Futttura” y aprovechó sus encuentros con medios locales para repasar distintos aspectos de su presente artístico y personal.

    Tini habló sobre su crecimiento personal

    Durante una entrevista con un medio mexicano, Tini reflexionó sobre los cambios que experimentó con el paso de los años y la manera en que actualmente se siente frente a su carrera.

    “Claramente, uno va creciendo, yo me fui encontrando, al igual que lo hizo la gente con mi música en sus vidas”, expresó.

    En ese sentido, hizo referencia a su edad y a la mayor seguridad que siente tanto arriba del escenario como al momento de expresarse públicamente.

    “Tengo ya casi 30 años, eso de sentirse una más segura arriba del escenario, con sus canciones, también a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras”, sostuvo.

    Las palabras fueron rápidamente recuperadas por sus seguidores en redes sociales, quienes las vincularon con el momento familiar que atraviesa la artista.

    El álbum que marcó un antes y un después

    Durante la misma entrevista, Tini recordó el impacto que tuvo “Un mechón de pelo”, el álbum que lanzó en 2024 y en el que decidió abordar diferentes experiencias personales.

    “Creo que eso viene de la mano con la edad y con crecer. Un punto de inflexión en mi carrera fue a través de mi último álbum”, explicó.

    La cantante reconoció además que publicar esas canciones le generó temor porque implicaba mostrar una faceta mucho más íntima de su vida.

    “Pude abrirme desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta con mis canciones”, señaló.

    La reflexión de Tini que también llamó la atención

    En otra entrevista, esta vez con un medio de El Salvador, la artista fue consultada sobre qué mensaje le gustaría dejarle al público después de cada presentación.

    Su respuesta también generó repercusión entre sus fanáticos.

    “Hay una canción que lo dice: ‘Cerrando y abriendo heridas, de eso se trata la vida’. Creo que todos estamos siempre pasando por algo, en un proceso de soltar, de animarte a volver a ese lugar oscuro”, reflexionó.

    Y agregó: “A mí me parece lo más mágico del mundo, porque me pasa con mis artistas preferidos que me hacen replantearme muchas cosas. Y eso es muy mágico, la verdad”.

    Cuándo serán los próximos shows de Tini

    La cantante continuará con su gira Futttura durante los próximos días. Sus presentaciones en México están previstas para el 2, 4 y 7 de septiembre, mientras que el 12 de septiembre llegará a El Salvador.

    En medio de esta agenda internacional, sus declaraciones volvieron a despertar el interés de sus seguidores, especialmente por el contexto familiar que rodea actualmente a la artista.

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