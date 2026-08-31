    • 31 de agosto de 2026 - 14:24

    Murió Miguel Zavaleta, histórico líder de Suéter y una voz inolvidable del rock argentino

    El cantante y compositor falleció este lunes a los 71 años luego de atravesar un cáncer. Fue una de las figuras fundamentales del rock nacional de los años 80.

    Miguel Zavaleta.

    Miguel Zavaleta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El rock argentino está de luto. Miguel Zavaleta, cantante, compositor y líder histórico de Suéter, murió este lunes a los 71 años luego de atravesar un cáncer. La noticia fue confirmada por personas de su círculo íntimo y provocó una inmediata conmoción entre músicos y seguidores.

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    Zavaleta fue una de las figuras más singulares de la escena musical argentina de los años 80. Al frente de Suéter, construyó un repertorio que trascendió generaciones y dejó canciones que todavía forman parte de la memoria colectiva, como “Amanece en la ruta”, “Extraño ser”, “Vía México” y “Él anda diciendo”.

    De Bubu a Suéter

    Nacido el 16 de febrero de 1955, Zavaleta comenzó su recorrido artístico antes de alcanzar la popularidad con Suéter. En la década del 70 integró Bubu, una agrupación vinculada al rock progresivo y con una marcada propuesta teatral.

    Después de aquella experiencia, y tras pasar un tiempo en Europa, regresó a la Argentina y en 1981 formó Suéter, banda con la que se convirtió en uno de los referentes de la renovación del rock nacional de aquella época.

    El grupo se destacó por una combinación de rock, pop y new wave, con canciones que rápidamente encontraron un lugar entre el público. Zavaleta fue el principal compositor de buena parte de ese repertorio y también aportó una personalidad artística particular, tanto arriba como abajo del escenario.

    Una carrera junto a grandes artistas

    A lo largo de su trayectoria, el músico compartió proyectos y colaboraciones con numerosos referentes de la música argentina, entre ellos Andrés Calamaro, Hilda Lizarazu, Fabiana Cantilo, Palo Pandolfo y Bersuit Vergarabat.

    Tras distintas etapas y separaciones de Suéter, Zavaleta también desarrolló una carrera como solista. En 2011 publicó No sé, quizás, suerte, un trabajo que posteriormente tuvo una edición física y que contó con la participación de varios músicos.

    En los últimos años volvió a acercarse al repertorio de Suéter. La banda retomó los escenarios en 2023 y, al año siguiente, publicó “La Reserva Moral de Occidente”, un trabajo con nuevas versiones de sus canciones y la participación de destacados artistas invitados.

    El recuerdo de una generación

    La noticia de su muerte rápidamente generó mensajes de despedida entre colegas y admiradores. El periodista Sergio Marchi fue uno de los encargados de confirmar públicamente el fallecimiento y destacó el acompañamiento que el músico recibió de sus amigos durante sus últimos días.

    Con su partida, el rock argentino pierde a un artista que supo construir una identidad propia y canciones que quedaron asociadas para siempre a una época.

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