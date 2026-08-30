Valle Fértil y un recorrido sobre sus huellas: dos conferencias que reconstruyen la historia del departamento

Durante dos jornadas los investigadores Guillermo Genini y Enrique Guardia estarán compartiendo las particularidades de su investigación sobre el Valle Fértil de la época colonial, en el marco de una actividad organizada por el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier” (IIAM) de la UNSJ junto al municipio de Valle Férti l. De esta manera, los mismos vecinos del departamento podrán tomar contacto con una parte de la historia que no está tan divulgada.

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Bajo el título “Los centros poblados del Departamento Valle Fértil: una visión geohistórica en la época colonial” , la propuesta presentará avances de una investigación sobre la historia del territorio desde el siglo XVI hasta comienzos del XIX. Quiénes se encontraban en el territorio, cómo fue el arribo y la presencia de los españoles y la transformación que tuvo el departamento gracias a sus condiciones vinculadas a la flora y la fauna.

Para Emilio Berón, director de Pueblos Originarios de la Municipalidad de Valle Fértil, la iniciativa surge ante una necesidad concreta: profundizar el conocimiento sobre la historia departamental y contar con nuevas investigaciones que permitan reconstruirla de manera más completa.

Según indicó, el aporte de la propuesta no estará solamente en la exposición académica. También apunta a generar un encuentro alrededor de la historia de Valle Fértil, con la participación de personas destacadas de la comunidad que han sido parte de la construcción de la memoria del departamento. “La idea tiene que ver con la falta de investigaciones y las demandas que hay sobre la historia del departamento. Es una búsqueda de generar una historia departamental bien desarrollada” , sostuvo Berón.

La investigación propone reconstruir la evolución de las poblaciones de Valle Fértil partiendo de una característica central: su geografía. El trabajo aborda las particularidades del territorio, su distribución hídrica, la pluviosidad, la flora y la fauna, elementos que influyeron en la ocupación y evolución de sus asentamientos.

El recorrido se remonta a la época prehispánica, cuando la región estaba habitada por los yacampis. Luego avanza sobre la incorporación del territorio a las jurisdicciones coloniales, la llegada de los españoles, las encomiendas y mercedes de tierras, los primeros conflictos y los intentos de poblamiento.

Entre los hechos que se abordarán figura la fundación de la Villa de San Ramón en 1606, la instalación de fuertes durante el siglo XVII y la posterior transformación de la región a partir de las grandes estancias y una economía vinculada a la ganadería extensiva. También se analizará la relación entre los asentamientos y la disponibilidad de agua y pastos, además de los procesos de concentración de población que se impulsaron durante el siglo XVIII.

La propuesta, según destacó Berón, tiene una mirada amplia sobre el origen y la evolución de las comunidades del departamento. “Es parte de nuestra identidad, una investigación que se centra no solo en pueblos originarios, sino en las poblaciones y asentamientos españoles”, señaló.

A la vez, aclaró que la intención es que este trabajo pueda convertirse en un punto de partida para futuras investigaciones más profundas, particularmente sobre los pueblos originarios de Valle Fértil.

La historia como herramienta para enseñar y mostrar el departamento

El origen de la iniciativa tiene un fuerte componente de articulación local. Según explicó Berón, la gestión comenzó a partir de una propuesta acercada por una comunidad originaria del departamento. “Quienes inician con esta gestión y nos traen esta propuesta es una comunidad originaria, la Misipay, cuyo referente es Alfredo Calívar. Así arranca la gestión”, contó.

Si bien el grueso de los recursos es aportado por la Municipalidad de Valle Fértil, la organización es el resultado de un trabajo conjunto entre distintas personas e instituciones.

La primera actividad se realizará el lunes 31 de agosto, a partir de las 16 horas en la Escuela Agrotécnica de San Agustín, ubicada en la villa cabecera del departamento. La segunda conferencia será el martes 1 de septiembre, a las 10 horas, en el SUM de la Delegación Municipal de Astica. Cabe recordar que ambas actividades son gratuitas.

Berón anticipó que la expectativa es contar con una convocatoria importante. Además de las invitaciones abiertas, desde la organización convocaron personalmente a vecinos y referentes vinculados con la historia de Valle Fértil.

De esta manera, las jornadas buscarán abrir una puerta hacia siglos de historia para entender el presente del departamento. Desde los primeros pueblos y las transformaciones de la época colonial hasta los asentamientos que fueron dando forma al territorio actual, la propuesta apunta a que Valle Fértil vuelva la mirada hacia su pasado para seguir construyendo y contando su propia identidad.