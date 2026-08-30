Agenda cultural de San Juan: música, fiestas y ferias para ir cerrando el mes

La agenda cultural de San Juan despliega este domingo 30 de agosto una variada oferta de espectáculos para disfrutar del último domingo de agosto . La jornada ofrece, en materia de teatro, "El museo del vino" , mientras los jóvenes tienen un Torneo Gamer en Patio Alvear.

Agenda cultural de San Juan: de todo un poco para disfrutar este viernes

Agenda cultural de San Juan: una jornada repleta de música, arte y espectáculos en vivo

También habrá ferias en Parque de Rivadavia y Estación San Martín, y música en vivo con la Peña Solidaria en Pocito y "Evocaciones" en el Teatro Sarmiento, por citar solo algunos. En cuanto a fiestas, destacan los 110 años de Sarmiento con Los Nocheros, el Día del Niño en Plaza Distéfano y Santa Rosa de Lima en 25 de Mayo.

Peña solidaria. A beneficio de familias afectadas por el incendio en Pocito, con artistas sanjuaninos. Al mediodía en Tierras Negras (Calle 11 a 300 m al este de RN 40). Se reciben donaciones de alimentos, ropa, frazadas, camas, etc. Reservas 2644992928

Agrestes. Al mediodía en Estancia La paz (Angaco) Reservas al 2644845677

Los Lucero de Jáchal y El Desmonte. Anima Javier Recabarren. A las 13:00 h en Parrilla La 40 (Ruta 40 e Italia, Albardón) Der. a show $6.000 Reservas al 2645442030

Tokio & Tetera. En el ciclo Escuchame una cosita, a las 20:00 h en Donata del Desierto (Av. Libertador San Martín 3311 oeste, Rivadavia)

Evocaciones. Idea y dirección Ricardo Greguar. A las 20:00 h en Teatro Sarmiento. Entrada $10.000 en entradaweb.com

Ricardo Greguar

Grego Gelvez. A las 21:00 h en Ke Lomazo (Boulevard Sarmiento 532 oeste, frente a la Plaza de Villa Krause)

La misa de Omega. Apertura 23:00 h. Previa de Gastón Fernández. En Mala (ex Mankewe)

FIESTAS Y FESTIVALES

Fiesta 110° aniversario de Sarmiento. Destrezas y competencia gauchas, payadores, tropillas. Show de cierre: Los Nocheros. Comidas típicas. En el predio Miguel del Sur (ex Riviello). Entrada gratis.

Festejo Día del niño. Chocolate, juegos, shows de Amigos de la granja, Familia Pig, Guerreras K-Pop y cierre con Omega. De 14:00 a 19:00 h en Plaza Distéfano (detrás de la Terminal de Ómnibus). Organiza Fundación Omega x vos, DF Producciones.

Omega

Fiesta de Santa Rosa de Lima. Desde las 19:00 h, con paseo de artesanos, shows de Giselle Aldeco, Tres para el canto, Labriegos. En plaza departamental de 25 de mayo. Gratis.

TEATRO

El museo del vino. A las 21:00 h en Cooperativa Teatro de Arte (O’Higgins 501 este, Trinidad). Entradas al 2645724340. Escrita por Tania Leyes y dirigida por Luciano Delprato, es un retrato teatral de una familia viñatera entre crisis, fantasmas y arraigo, que expone las tensiones de la vitivinicultura cuyana.

FERIAS

Feria de Artesanos y emprendedores. De 15:00 a 20:00 h en Parque de Rivadavia. Gratis

Plaza & Arte. Circuito de artesanos y manualistas. A las 16:00 h en Centro Cultural Estación San Martín (Av. España y Mitre, Capital). Gratis

VIDEOJUEGOS

Torneo Gamer. Counter-Strike, Pac-Man, Mario Bros, Minecraft. A partir de 6 años. Desde las 19:00 h en Patio Alvear, gratis.

VISITAS Y EXPOSICIONES

Los Secretos de la Casa de Sarmiento. Una nueva propuesta dedicada a documentos vinculados con la historia de Casa Natal de Sarmiento y la conformación de su patrimonio: un documento de 1911 relacionado con los primeros momentos de la Casa Histórica como espacio de memoria. Inaugura a las 17:00 h. Casa Natal de Sarmiento. Horarios de atención: Lunes, martes, jueves, viernes, sábados, domingos y feriados: 9:00 a 19:00 h - Miércoles: cerrado al público. Visitas guiadas: 10:00, 12:00, 15:00 y 18:00 h. En Sarmiento 21 sur. Informes al 2645608476.

Casa Natal de Sarmiento

Proyecto Grabado 2026. Aguafuertes, de Quinquela Martín. Palabrerío Furioso. Sensible Huella del Grabado, de José María Pineda. El pulso del Cobre. Además, colección Permanente. Espacio de tienda y restaurante. Entrada general $1000; jubilados y estudiantes, $500. Menores de 6 años, gratis. Domingos, gratis. Av. Libertador General San Martín 862 oeste, informes al 2644200598.

Teatro del Bicentenario. Visita general: lunes a sábado 11.30 y 18:00 h. Días de función en Sala Principal no se realizan visitas. Visita exprés: domingo 18.00 h, sin reserva previa. Las visitas guiadas son gratuitas y no requieren reserva previa. Para más información comunicarse al 4276438 (Interno 114 y 134) o al siguiente número de WhatsApp 2646018626 (solo mensajes). Las Heras 430 sur.

Museo de la Historia Urbana. Días de visita, en general: entradas $1000 (sanjuaninos), $1500 (resto del país), $2.500 (extranjeros). Menores de 10 años y estudiantes con grupo escolar, gratis. Museo de la Historia Urbana (25 de mayo 1128 oeste, Parque de Mayo)

Museo Manzini. Colecciones variadas: numismática, objetos de la vida cotidiana, máquinas fotográficas, pictórica, vitrolas, etc. Ruta12 Km 28, Zonda. Informes al 2644679410