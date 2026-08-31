Marcos Ordán celebra 25 años de música entre escenarios, invitados y nuevo disco

Con una trayectoria que comenzó formalmente al frente de Mamá Perfecta en el año 2001, el reconocido músico sanjuanino Marcos Ordán cumple un cuarto de siglo componiendo, grabando y defendiendo sus propias canciones. Motivo más que suficiente para festejar, como lo viene haciendo, con una serie de shows en la provincia y la presentación de su nuevo álbum solista: “Sigo aquí” .

“Hace mucho más que 25 años comencé a soñar con hacer canciones; escribía y las imaginaba en mi cabeza… Después, con unos amigos del barrio, empezaba a darle forma. Algunos años pasaron hasta que registré, en un sobre lacrado, mi primer canción… (sí, por carta). Pero no fue hasta el 2001 con Mama Perfecta que comencé a tocar mis canciones y lo que soñé a los 14 años se volvió real hasta hoy. Mis canciones me dieron mucho más de lo que esperaba, conocer otros países, gran parte de la Argentina, amigos, amores, pero sobre todo me sostienen vivo. Sigo aquí desde hace 25 años”, resumió su historia el cantautor, en el marco de estas bodas de plata (y algo más) con la música.

La decisión de defender el material de su autoría comenzó a gestarse tras una experiencia determinante a sus 20 años, cuando formaba parte de una reconocida agrupación local. “Hicimos un show en donde era Brujas Bar, con nuestras canciones, y la gente nos exigió que tocáramos covers. Entonces, quien capitaneaba la banda, cuando terminamos, nos dijo ‘esto no lo hacemos más, nosotros somos una banda de cover, esto no va más’. Yo en ese momento dije ‘no puedo con esto. La verdad es que quiero tocar mis canciones’, y me fui de la banda ”, recordó el cantautor sobre aquel punto de quiebre, en diálogo con DIARIO DE CUYO.

A partir de allí se encaminó en su verdadero proyecto. “ Ahí formamos Mama Perfecta, y entonces a partir del año 2001 empezamos a tocar . Ese para mí es el primer hito ”, afirmó. Tras diez años intensos de giras nacionales, convivencia y algunas diferencias en cuanto al proyecto, en 2011 bajaron el telón .

Su paso hacia la etapa solista no tardó en concretarse. “ En el 2012 ya estaba sacando mi primer single que se llamaba Yes Yes Yes. Y en el 2013 ya sacaba mi álbum que se llama Yes Yes Yes. Y ese fue el inicio de la carrera solista ”, rememoró. Marcos reconoció que asumir la toma total de decisiones artísticas fue un gran cambio, que afrontó también con el respaldo incondicional de sus músicos. “Que vos digás ‘che, es por acá’, y todos te digan ‘de una, amigo, confío en vos’, no es fácil, y lo hicieron”, agradeció, decidido a encarar la responsabilidad de liderar su propio camino.

La apuesta funcionó y lo llevó fuera de los límites de la provincia, hasta que la pandemia la confinó al encierro. Pero tras superar un breve período de desánimo, el músico recuperó el entusiasmo. “Me doy cuenta que simplemente estoy encima del escenario desde que tengo 17 años. Y lo único que me paró fue la pandemia. Nunca en mi vida me había tomado un descanso”, expresó al hacer balance de su constante actividad en vivo y en los estudios de grabación.

Sigo aquí... con disco nuevo

Para celebrar estas dos décadas y media de trayectoria, Ordán preparó un raid que viene cumpliendo sin prisa, pero sin pausa. “De alguna manera lo empecé a celebrar hace un mes atrás, en el Conte Grand. Ahí empecé a salir a tocar y a celebrar esto con un show que incluye varias canciones de todas las épocas, de todas mis épocas”, relató de cara a nuevas fechas.

“Tengo el 11 de septiembre en Mamadera, que será el festejo de estos 25 años y también de mi cumpleaños. Y el 31 de octubre, en el Teatro del Bicentenario. Ese será el cierre, en el teatro, con invitados. Seguramente van a haber algunos de los chicos de Mama Perfecta y otros artistas que siempre han sabido colaborar conmigo”, detalló los próximos encuentros, que también marcarán una novedad.

Antes del Teatro del Bicentenario, Marcos Ordán se presentará en Mamadera

Es que, en el Teatro del Bicentenario, el compositor lanzará formalmente su nuevo trabajo discográfico, “Sigo aquí”, su quinto disco como solista (y el octavo de su carrera, aunque hay otras grabaciones por ahí). “Tiene 5 canciones, 5x5, ahí tenemos los 25, está todo redondito”, comentó. Respecto al contenido musical, el álbum navega por los mares que Mama Ordán ya conocen bien, sin encasillarse. “Tiene un reggae, es la música con la que me abracé hace mil años, que es la que amo, es por donde me muevo siempre. Tiene dancehall, más el folclore jamaicano, que es lo que a mí me gusta, pero también tiene R&B, RKT…”, describió sobre la variedad sonora del material. “Todavía me permito moverme por distintos lugares musicales. Si bien estoy en pareja con el reggae hace mucho tiempo, me muevo siempre por lugares urbanos. El RKT, el rap, la cumbia, son lugares tan marginales como el reggae y son los lugares donde yo me gusta estar”, explicó.

Posicionado en el presente sin presiones externas ni apuros comerciales, Ordán proyecta los próximos años con total autenticidad y libertad creativa. “No le debo nada a nadie, no tengo que demostrar nada. Estoy tranquilo con lo que tengo, con lo que hice, con lo que soy y con lo que quiero seguir haciendo. Ahora soy más Marcos Ordán que nunca”, declaró. Y concluyó: “Creo que uno, como artista, tiene que ser lo más auténtico con uno mismo y nada más. Eso es arte. Ya después, estamos hablando de otra cosa”.