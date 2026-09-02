    • 2 de septiembre de 2026 - 17:23

    Orquesta Sinfónica de la UNSJ: concierto suspendido

    Es el que iban a brindar el viernes próximo en el Espacio TeS, con dirección de Wolfgang Wengenroth.

    La Orquesta Sinfónica de la UNSJ suspendió el concierto del próximo viernes

    La Orquesta Sinfónica de la UNSJ suspendió el concierto del próximo viernes

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un atractivo concierto, protagonizado por la Orquesta Sinfónica de la UNSJ se había anunciado para el próximo viernes, en la Sala TeS, espacio donde actualmente ensayan los músicos de la formación. Sin embargo, hace minutos informaron que se ha suspendido.

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    Si bien desde la agrupación no informaron los motivos por el cual será reprogramado, trascendió que la razón tiene que ver con el paro universitario de hoy, en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno nacional. La huelga no habría permitido completar los ensayos necesarios hasta la fecha del concierto, que reviste cierta complejidad. Hasta el momento no se ha informado cuándo se llevará a cabo.

    El concierto suspendido

    El programa de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ proponía una audaz exploración acústica a través de dos piezas separadas por seis décadas: la Serenata nº 2 en La mayor, op. 16 de Johannes Brahms y el Concierto para violín y orquesta de viento, op. 12 de Kurt Weill.

    Ambas comparten una decisión instrumental atípica: recortar la plantilla habitual para redescubrir la sonoridad de la orquesta. Brahms (op. 16) prescinde por completo de los violines; mientras que Weill (op. 12) enfrenta a un único violín con un conjunto de vientos, percusión y contrabajos, suprimiendo el cuerpo de cuerdas.

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