Orquesta Sinfónica de la UNSJ: concierto suspendido

Es el que iban a brindar el viernes próximo en el Espacio TeS, con dirección de Wolfgang Wengenroth.

Un atractivo concierto, protagonizado por la Orquesta Sinfónica de la UNSJ se había anunciado para el próximo viernes, en la Sala TeS, espacio donde actualmente ensayan los músicos de la formación. Sin embargo, hace minutos informaron que se ha suspendido.

Si bien desde la agrupación no informaron los motivos por el cual será reprogramado, trascendió que la razón tiene que ver con el paro universitario de hoy, en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno nacional. La huelga no habría permitido completar los ensayos necesarios hasta la fecha del concierto, que reviste cierta complejidad. Hasta el momento no se ha informado cuándo se llevará a cabo.

El concierto suspendido El programa de la Orquesta Sinfónica de la UNSJ proponía una audaz exploración acústica a través de dos piezas separadas por seis décadas: la Serenata nº 2 en La mayor, op. 16 de Johannes Brahms y el Concierto para violín y orquesta de viento, op. 12 de Kurt Weill.