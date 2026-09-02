    • 2 de septiembre de 2026 - 19:48

    Cuenta regresiva para el Selectivo Provincial de Malambo Femenino 2026

    Valle Fértil volverá a ser sede de este certamen, los días 5 y 6 de septiembre, camino al Campeonato Nacional en Córdoba.

    El selectivo provincial de Malambo Femenino se concretará este fin de semana
    El selectivo provincial de Malambo Femenino se concretará este fin de semana

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Este fin de semana, el departamento de Valle Fértil recibirá a talentosas malambistas de todo San Juan. El Polideportivo Municipal alojará la competencia oficial de Malambo Femenino, donde se definirá a los representantes locales para la instancia nacional del certamen.

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    Un jurado con presencia nacional

    El evento contará con la evaluación de una mesa examinadora integrada por figuras reconocidas de la danza folclórica. Entre ellos se encuentran Noelia Barrionuevo, Campeona Nacional de Malambo Femenino 2025; la dupla de María Ángeles Olivera y Cristian Cortéz, consagrados como Pareja Nacional de Zamba 2022; y la locución oficial a cargo del locutor nacional Ariel "Lito" Soria.

    Noelia Barrionuevo, Campeona Nacional de Malambo Femenino 2025

    Noelia Barrionuevo, Campeona Nacional de Malambo Femenino 2025

    Mudanzas en Valle Fértil

    Las actividades se desarrollarán el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, dando inicio a partir de las 10:00 h en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Valle Fértil.

    La entrada general tendrá un costo de $3.000 y se invita a los asistentes a concurrir con reposera o silla y equipo de mate para disfrutar de una jornada a puro folclore.

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