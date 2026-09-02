Cuenta regresiva para el Selectivo Provincial de Malambo Femenino 2026

Valle Fértil volverá a ser sede de este certamen, los días 5 y 6 de septiembre, camino al Campeonato Nacional en Córdoba.

Este fin de semana, el departamento de Valle Fértil recibirá a talentosas malambistas de todo San Juan. El Polideportivo Municipal alojará la competencia oficial de Malambo Femenino, donde se definirá a los representantes locales para la instancia nacional del certamen.

El Selectivo Provincial conforma la instancia oficial para conformar la Delegación de San Juan. Los artistas seleccionados durante las jornadas tendrán la responsabilidad y el honor de representar a la provincia en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino (CNMF), el cual se llevará a cabo del 7 al 12 de octubre de 2026 en la ciudad de Tanti, Córdoba.

Un jurado con presencia nacional El evento contará con la evaluación de una mesa examinadora integrada por figuras reconocidas de la danza folclórica. Entre ellos se encuentran Noelia Barrionuevo, Campeona Nacional de Malambo Femenino 2025; la dupla de María Ángeles Olivera y Cristian Cortéz, consagrados como Pareja Nacional de Zamba 2022; y la locución oficial a cargo del locutor nacional Ariel "Lito" Soria.

Noelia Barrionuevo, Campeona Nacional de Malambo Femenino 2025 Mudanzas en Valle Fértil Las actividades se desarrollarán el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, dando inicio a partir de las 10:00 h en las instalaciones del Polideportivo Municipal de Valle Fértil.