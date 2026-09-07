    • 7 de septiembre de 2026 - 09:42

    Nuevo paro universitario: este martes no habrá clases en la UNSJ y crece la preocupación de los padres

    La medida será por 24 horas y alcanzará a docentes y no docentes. Padres de alumnos de los colegios preuniversitarios avanzan con un amparo para garantizar las clases.

    El reclamo es por incumplimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Gobierno nacional.

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    El paro fue convocado por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, integrado por CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, CTERA, FAGDUT, UDA y FATUN. La protesta reclama una recomposición salarial para los trabajadores y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

    La medida no afectará únicamente el dictado de clases. También alcanzará las tareas administrativas, técnicas y de servicios que se realizan en las universidades nacionales.

    La nueva huelga se producirá apenas unos días después del paro del miércoles 2 de septiembre, luego de que una reunión entre los gremios y el Gobierno nacional terminara sin un acuerdo que permitiera destrabar el conflicto.

    En ese encuentro, realizado el 1 de septiembre, el Ministerio de Capital Humano ofreció un incremento del 3% para septiembre y ratificó otro 3% para octubre. Los sindicatos rechazaron la propuesta, entre otros motivos, porque el aumento de octubre ya había sido acordado previamente en junio.

    El reclamo gremial continúa centrado en la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores universitarios y en el cumplimiento de la normativa de financiamiento para las universidades nacionales.

    Los padres de los preuniversitarios avanzan con un amparo

    Mientras los gremios mantienen las medidas de fuerza, en San Juan crece otro frente de conflicto: el que protagonizan padres autoconvocados de alumnos de los colegios preuniversitarios de la UNSJ.

    Las familias comenzaron a organizarse ante la continuidad de los paros y avanzaron en la preparación de una presentación judicial para intentar garantizar la continuidad de las clases.

    En los últimos días, el grupo reunió fondos para afrontar el trámite y, según indicaron, mantiene a los mismos participantes, aunque recibió aportes de otras familias.

    La estrategia judicial quedaría en manos de los abogados Domínguez y Saavedra, quienes deberán definir los alcances y la modalidad del recurso.

    La iniciativa ya provocó una respuesta de ADICUS San Juan.

    ADICUS cuestionó el reclamo judicial

    La secretaria gremial de ADICUS San Juan, Edith Liquitay, cuestionó la decisión de los padres y consideró que detrás de la iniciativa podría existir una identificación política con La Libertad Avanza.

    La dirigente aclaró que no conoce personalmente a quienes impulsan el recurso, pero interpretó que existe un componente político en el planteo. También señaló que dentro de las familias, al igual que entre los docentes, hay distintas posiciones frente al conflicto.

    Sobre la posibilidad de acudir a la Justicia, Liquitay reconoció que los padres tienen derecho a utilizar las herramientas legales que consideren necesarias, aunque cuestionó que el reclamo se dirija contra las medidas de fuerza.

    Un conflicto que se extiende desde marzo

    El paro de este martes se suma a una extensa lista de medidas de fuerza que afectan a las universidades nacionales desde comienzos de 2026.

    En San Juan, ADICUS realizó distintas jornadas de protesta desde marzo. Durante agosto hubo un paro de 24 horas el 12 de agosto, otra semana de medidas entre el 18 y el 22, y una huelga de 48 horas los días 27 y 28.

    Ahora, con la nueva jornada de protesta del martes 8 de septiembre, la actividad de la UNSJ vuelve a quedar condicionada mientras los gremios esperan una nueva respuesta del Gobierno nacional y los padres de los colegios preuniversitarios avanzan con una estrategia judicial para intentar garantizar el dictado de clases.

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