Dos sanjuaninos tocados por la fortuna: ganaron más de $34 millones en juegos de azar

El azar volvió a sonreír en San Juan durante el fin de semana. Dos apostadores de la provincia resultaron ganadores en importantes juegos de lotería y, entre ambos, se llevaron más de $34 millones en premios . Uno de los afortunados acertó cinco números en la Segunda Vuelta del Quini 6, mientras que otro obtuvo un premio de $3 millones en el Telekino.

Cómo pueden los sanjuaninos invertir en el boom minero a través de la Bolsa sin ser millonarios

Miles de libros coparán la escena en la Peatonal y los sanjuaninos se los podrán llevar a sus hogares gratis

El premio más importante quedó en manos de un apostador de Pocito , que participó del sorteo del Quini 6 N° 3460 , realizado el domingo 6 de septiembre.

El sanjuanino logró cinco aciertos en la Segunda Vuelta y se hizo acreedor de un premio de $31.448.574 .

La jugada ganadora fue vendida en la agencia 666 , ubicada en el departamento de Pocito. Los números sorteados fueron 00, 01, 03, 04, 13 y 23 .

El afortunado deberá presentarse dentro del plazo establecido para cobrar el importante premio. Según la información difundida en el extracto oficial, la fecha de prescripción es el 21 de septiembre de 2026 .

Otro sanjuanino ganó $3 millones en el Telekino

El segundo premio quedó en Rawson y correspondió al Telekino, en el sorteo N° 2444, también realizado el domingo 6 de septiembre.

En este caso, un apostador se llevó $3.000.000 gracias al cartón número 523.363.

El cartón ganador fue vendido en la agencia 105 del departamento Rawson, por lo que otro sanjuanino deberá acercarse a reclamar su premio antes de la fecha de prescripción, establecida para el 25 de septiembre de 2026.

Entre los dos juegos, los afortunados sanjuaninos obtuvieron $34.448.574 durante el fin de semana, en una jornada que dejó dos importantes premios repartidos en distintos departamentos de la provincia.