UNSJ: Se viene un nuevo "Desenchufate" en Sociales

La propuesta recreativa de la UNSJ está pensada para romper con la rutina académica durante una jornada.

Mañana miércoles 9 de septiembre, el Jardín Central de la Facultad de Ciencias Sociales (FACSO) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) se transformará en el punto de encuentro de una jornada pensada para pausar la rutina académica. Será escenario de una actividad que propone desenchufarse.

Una nueva edición del ciclo “Desenchufate” promete integrar a estudiantes, docentes y nodocentes en un espacio al aire libre donde la música, el esparcimiento y la convivencia serán los verdaderos protagonistas.

La propuesta dará inicio a las 18 y contará con una amplia variedad de actividades pensadas para toda la comunidad universitaria. El ritmo de la tarde-noche estará marcado por el set en vivo del DJ A.K.A Jere, quien acompañará un despliegue que incluye juegos interactivos, sorteos con premios, un paseo de feriantes locales y diversas opciones gastronómicas para disfrutar en el predio.

Una propuesta para conectar en el campus de la UNSJ Organizado de manera conjunta por los Tutores Culturales de la FACSO y la Dirección de Asuntos Estudiantiles, el evento busca consolidarse como una herramienta clave para la integración. El objetivo central de la iniciativa es generar una pausa necesaria en medio del calendario lectivo, ofreciendo un entorno descontracturado que fomente el diálogo, el descanso y la conexión interpersonal por fuera de las aulas.

Música, recreación y reconocimientos para los participantes En esta oportunidad, el “Desenchufate” tendrá además un incentivo especial para los perfiles más innovadores del campus: aquellos equipos que ya se encuentren inscriptos en la Hackatón Edición 2026 recibirán reconocimientos y premios exclusivos a lo largo de la jornada.