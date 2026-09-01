CASEMI se alía con las universidades para formar los perfiles que demandará la minería sanjuanina

La expansión que proyecta la minería sanjuanina empieza a plantear un desafío que va más allá de las inversiones y los proyectos: contar con suficiente personal capacitado para responder a una actividad que tendrá una escala mucho mayor a la actual . Con ese objetivo, la Cámara de Servicios Mineros ( CASEMI ) avanzó en acuerdos de colaboración con la Universidad Nacional de San Juan y la Universidad Católica de Cuyo .

Juan Pablo Delgado, presidente de CASEMI, explicó a DIARIO DE CUYO que los convenios buscan generar una relación directa entre las empresas proveedoras y las instituciones educativas, para que las universidades puedan conocer con anticipación cuáles serán los perfiles, conocimientos y capacidades que demandará la actividad.

“ Con los desafíos que se vienen por delante, es importante generar alianzas estratégicas en función de las necesidades que vamos a tener ”, señaló Delgado. Según explicó, uno de los principales objetivos es que las casas de estudio puedan acceder a información de primera mano sobre los recursos humanos que buscan las compañías y utilizarla para planificar su oferta académica.

El empresario destacó además un cambio en la relación entre el sector productivo y el universitario.

“Hoy quieren buscar la información de primera mano. Me parece fantástica esta iniciativa y nosotros hemos encontrado un socio estratégico. Es un círculo virtuoso donde todos ganan”

“Hoy quieren buscar la información de primera mano. Me parece fantástica esta iniciativa y nosotros hemos encontrado un socio estratégico. Es un círculo virtuoso donde todos ganan”

“Hoy quieren buscar la información de primera mano. Me parece fantástica esta iniciativa y nosotros hemos encontrado un socio estratégico. Es un círculo virtuoso donde todos ganan” “Hoy quieren buscar la información de primera mano. Me parece fantástica esta iniciativa y nosotros hemos encontrado un socio estratégico. Es un círculo virtuoso donde todos ganan”



Desde carreras universitarias hasta formación en oficios

El acuerdo con la UNSJ tendrá un alcance amplio, ya que contempla la posibilidad de trabajar sobre tecnicaturas, carreras de grado y también programas vinculados con oficios. En este último punto, CASEMI pretende participar activamente para acercar las necesidades concretas que presentan las empresas prestadoras de servicios mineros.

En el caso de la Universidad Católica de Cuyo, las conversaciones están orientadas principalmente hacia las tecnicaturas, incluidas algunas propuestas que ya se encuentran en marcha. Delgado indicó que la cámara también podrá aportar su estructura para promover alternativas de formación vinculadas, entre otros aspectos, con la administración de procesos relacionados con la actividad minera.

El foco estará puesto especialmente en el recurso humano. Para el titular de CASEMI, uno de los mayores retos que enfrentará San Juan será formar a tiempo los equipos que necesitarán las compañías cuando los grandes proyectos comiencen a elevar su nivel de actividad.

“El gran desafío va a estar justamente en generar los equipos adecuados, y cuando hablamos de equipos hablamos de recursos humanos”, afirmó. Y agregó: “Hoy necesitamos mano de obra calificada en distintos aspectos y requerimientos. Como estamos hablando de una escala mucho mayor a la actual, obviamente esos recursos van a ser escasos”.

Un trabajo que ya comenzó

Directivos de CASEMI y la Universidad Nacional de San Juan durante una de las reuniones de trabajo que dieron marco al convenio de colaboración. Foto: Gentileza.

Aunque la firma de los convenios le otorga ahora un marco formal a la relación, Delgado aseguró que las primeras acciones ya están en marcha.

“La agenda ya inició. Estamos con algunas actividades entre nuestras comisiones y la universidad. Esto viene a darle un marco formal a lo que ya veníamos trabajando” “La agenda ya inició. Estamos con algunas actividades entre nuestras comisiones y la universidad. Esto viene a darle un marco formal a lo que ya veníamos trabajando”

La intención es que el vínculo permita anticiparse a la demanda laboral que acompañará el crecimiento de la minería sanjuanina. Así, las empresas podrán transmitir qué capacidades necesitan y las universidades tendrán mayor información para adaptar y fortalecer la formación de los futuros técnicos, profesionales y trabajadores que buscarán incorporarse a la actividad.