Vicuña, Filo Sur y Lunahuasi aprovecharán el tratado binacional con Chile

Tres proyectos sanjuaninos crearon sus protocolos adicionales específicos dentro del tratado binacional minero entre Argentina y Chile. Esto les da un marco legal para trabajar en la zona limítrofe con reglas acordadas entre las autoridades nacionales, que agilizan el desarrollo.

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Dentro del tratado binacional los proyectos mineros pueden generar sus protocolos específicos, donde, por ejemplo, permiten la circulación de trabajadores sin tener que realizar trámites de migraciones cada vez que cruzan el límite. Así, un operario que trabaja en perforaciones en el sector chileno de Filo del Sol puede cruzar la frontera para ir al campamento ubicado en el lado argentino con menos trámites.

Los tres proyectos debieron acordar con las autoridades tanto chilenas como argentinas cuáles son estas reglas particulares, que están previstas en el tratado. En el caso de Vicuña, se trata de una unificación y modificación de los dos protocolos que ya existían, de Josemaría y Filo del Sol.

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, destacó la dimensión estratégica de este avance para el futuro del país : "Argentina formará parte de la región que generará más de la mitad del cobre del mundo. Tengo claro que, de acá a 10 años, tiene que haber maximizado la oportunidad que tiene en el cobre; eso es lo que realmente va a dar vuelta la página, y es un imperativo que tenemos que cumplir. Para ello, el Tratado es una herramienta que facilita el desarrollo de los proyectos ubicados en la frontera y genera mejores condiciones para su puesta en marcha".

La aprobación de los nuevos protocolos permite unificar y coordinar la operación de activos de alto valor en la zona limítrofe:

Proyecto Vicuña: Integra el yacimiento Josemaría (San Juan, Argentina), Tamberías (Chile) y el depósito Filo del Sol, compartido a ambos lados de la frontera.

Proyecto NexoAndino: Comprende el yacimiento Lunahuasi (San Juan, Argentina) y Los Helados (Chile).

Proyecto Filo Sur: Permite consolidar y unificar los trabajos de exploración operativa dentro del denominado Distrito Vicuña.

Un ciclo histórico de inversión y desarrollo regional

La reactivación de las herramientas de integración bilateral se da en un momento histórico para el sector minero argentino, marcado por el mayor ciclo de inversiones cupríferas en la historia reciente del país, respaldado por un fuerte flujo de capitales que incluye USD 22.000 millones aprobados en proyectos bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Para la Argentina, la articulación de estas normativas con el país vecino no solo consolida su perfil como actor estratégico en la provisión de minerales críticos, sino que impulsará el desarrollo de infraestructura, la integración de proveedores locales, la generación de empleo calificado y el crecimiento económico sustentable para toda la región.