Un préstamo de US$ 240 millones pisa a fondo el acelerador del proyecto de cobre Los Azules

La minera McEwen Copper —filial de McEwen Inc.— concretó un millonario préstamo a plazo senior garantizado por USD 240 millones a cuatro años, un hito financiero destinado a potenciar el desarrollo del yacimiento de cobre Los Azules, ubicado en la cordillera de la provincia de San Juan.
La operación contó con la participación de un sindicato de prestamistas de peso: Sprott Natural Resource Investment Partners aportó USD 112 millones, mientras que el presidente y principal accionista de la compañía, Rob McEwen, inyectó personalmente USD 85 millones, completando los USD 43 millones restantes con otros inversores institucionales.
Rumbo a la producción y apoyo al clima inversor
Los fondos frescos se utilizarán para avanzar de manera sostenida con los trabajos tempranos, la ingeniería de detalle y los gastos corporativos generales del proyecto sanjuanino. Las proyecciones de la compañía apuntan a adoptar una Decisión Final de Inversión (FID) hacia mediados de 2027, con el objetivo de iniciar la producción comercial de cátodos de cobre en 2030, sujeto a las aprobaciones sectoriales y la obtención del financiamiento integral definitivo.
Para este proceso de estructuración de deuda a gran escala, la compañía cuenta con el asesoramiento financiero exclusivo de Société Générale, en paralelo con los preparativos en curso para una potencial oferta pública inicial (IPO) de McEwen Copper.
"Este financiamiento refleja la confianza de nuestros prestamistas en Los Azules y en los avances que Argentina ha logrado durante los últimos dos años y medio. Las iniciativas del presidente Javier Milei han contribuido a que el país se convierta en un destino cada vez más atractivo para las inversiones extranjeras de gran escala, impulsadas por la estabilización económica, la reducción del riesgo país y el RIGI", destacó Michael Meding, Director General de McEwen Copper.
Avances técnicos y gestión frente a la temporada invernal
En el plano operativo, la campaña de campo 2025-2026 concluyó con más de 5.600 metros de perforación, arrojando resultados geotécnicos altamente favorables que permitirán optimizar el diseño del rajo abierto. Además, la ingeniería de los principales paquetes de equipos —incluyendo extracción por solventes, ácido sulfúrico y trituración— fue adjudicada a la firma Metso, mientras se define la contratación del equipo EPCM para el último trimestre del año.
Por otra parte, la compañía debió hacer frente a una de las temporadas de nevadas más intensas de las últimas dos décadas en la alta cordillera. Ante esto, el equipo técnico desplegó operativos de gestión hídrica y asistencia en coordinación con el Gobierno de San Juan y las comunidades locales, anticipando que el posterior deshielo contribuirá positivamente a la recarga de acuíferos y embalses de la región.