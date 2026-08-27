Un préstamo de US$ 240 millones pisa a fondo el acelerador del proyecto de cobre Los Azules

McEwen Copper cerró un préstamo senior estratégico con respaldo internacional y fuerte participación del empresario Rob McEwen. Los fondos impulsarán la ingeniería final del proyecto cuprífero rumbo a la decisión de inversión en 2027.

La minera McEwen Copper —filial de McEwen Inc.— concretó un millonario préstamo a plazo senior garantizado por USD 240 millones a cuatro años, un hito financiero destinado a potenciar el desarrollo del yacimiento de cobre Los Azules, ubicado en la cordillera de la provincia de San Juan.

La operación contó con la participación de un sindicato de prestamistas de peso: Sprott Natural Resource Investment Partners aportó USD 112 millones, mientras que el presidente y principal accionista de la compañía, Rob McEwen, inyectó personalmente USD 85 millones, completando los USD 43 millones restantes con otros inversores institucionales.

Rumbo a la producción y apoyo al clima inversor Los fondos frescos se utilizarán para avanzar de manera sostenida con los trabajos tempranos, la ingeniería de detalle y los gastos corporativos generales del proyecto sanjuanino. Las proyecciones de la compañía apuntan a adoptar una Decisión Final de Inversión (FID) hacia mediados de 2027, con el objetivo de iniciar la producción comercial de cátodos de cobre en 2030, sujeto a las aprobaciones sectoriales y la obtención del financiamiento integral definitivo.

Para este proceso de estructuración de deuda a gran escala, la compañía cuenta con el asesoramiento financiero exclusivo de Société Générale, en paralelo con los preparativos en curso para una potencial oferta pública inicial (IPO) de McEwen Copper.

"Este financiamiento refleja la confianza de nuestros prestamistas en Los Azules y en los avances que Argentina ha logrado durante los últimos dos años y medio. Las iniciativas del presidente Javier Milei han contribuido a que el país se convierta en un destino cada vez más atractivo para las inversiones extranjeras de gran escala, impulsadas por la estabilización económica, la reducción del riesgo país y el RIGI", destacó Michael Meding, Director General de McEwen Copper.