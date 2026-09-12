De la trinchera al corazón: la historia del veterano de Malvinas que busca inspirar a los jóvenes sanjuaninos

La memoria, cuando se guarda durante dos décadas en la penumbra del olvido, suele convertirse en una carga pesada. Pero para Esteban Tries, veterano del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de La Tablada y combatiente en las Islas Malvinas, el silencio no fue el final del camino, sino el prólogo de una transformación profunda. Tras un largo proceso de desmalvinización y tras enfrentarse a una sociedad que durante años prefirió no escuchar, T ries decidió reconstruir su identidad y convertir el dolor en una herramienta de vida.

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Este sábado 10 de octubre, Tries desembarcará por primera vez en la provincia como el disertante principal de la Jornada Anual 2026 de JAE (la asociación civil que fomenta el espíritu emprendedor en la juventud local), con un encuentro masivo en el Velódromo Vicente Chancay. En una charla íntima y a corazón abierto con DIARIO DE CUYO, el excombatiente reflexionó sobre su historia, el impacto del mensaje que lleva por todo el país y el valor invencible de la unidad.

Nacido en Buenos Aires y criado en Villa Ballester, Esteban tenía apenas 20 años cuando en abril de 1982 fue convocado para defender la soberanía argentina en el Atlántico Sur. Sin embargo, el regreso a casa no trajo el abrazo esperado. Durante dos décadas, el ocultamiento y las etiquetas redujeron la gesta a un tabú.

"No había una escucha comprometida, nadie nos quería escuchar. Borré de mi currículum que era veterano de guerra para poder conseguir trabajo, porque en ese momento la sociedad me miraba como al 'loquito de la guerra'. Hubo que hacer un trabajo muy fuerte para revalorizar la experiencia". El punto de quiebre llegó casi por casualidad a los 25 años del conflicto, cuando al leer testimonios de la propia literatura militar británica comprendió el verdadero papel de los soldados argentinos en el campo de batalla: “Escribían que éramos leones aferrados a las piedras. Ahí entendí que teníamos que rescatar nuestra propia historia”.

Desde entonces, Tries decidió transformar esa vivencia extrema en un puente hacia los demás. Así nació la iniciativa " Malvinas, educación y valores", un proyecto con el que recorre escuelas, comunidades, instituciones policiales y empresas, alcanzando a más de 50.000 jóvenes cada año.

Salir de la propia trinchera, su lema

Para Tries, el mensaje trasciende la crónica bélica de 1982. Su propósito central es ofrecer herramientas emocionales a quienes enfrentan momentos críticos en el día a día.

La misión es llevar los valores de la gesta de Malvinas a la vida cotidiana teniendo como público objetivo a jóvenes, emprendedores, docentes, fuerzas de seguridad y trabajadores. El eje central, explica Tries, es la resiliencia, empatía, trabajo en equipo y superar el egoísmo. Con esta iniciativa, Tries llega con su experiencia a más de 50.000 estudiantes y asistentes concientizados al año.

"Nuestros chicos, vivan en un barrio privado o en una casa humilde, enfrentan batallas diarias: violencia, pérdidas, abandono o falta de oportunidades. ¿De qué les sirve que yo les hable solo de la guerra si no les dejo una herramienta en el alma? Buscamos que aprendan a salir de su propia trinchera, que abran el corazón y miren al otro", reflexiona el veterano.

Ese enfoque resonó de manera especial en el ámbito emprendedor y en instituciones de servicio, como los bomberos o la policía, donde el compromiso personal supera a las circunstancias individuales. Y es ese mismo espíritu el que trasladará al auditorio sanjuanino.

La bandera que unió a las generaciones

El sentimiento por las Islas volvió a latir con fuerza en todo el mundo tras la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Catar 2022. La imagen de la hinchada y los futbolistas flameando la bandera dedicada a los "pibes de Malvinas" fue, para Tries, el hito popular más contundente de las últimas décadas.

"Fue el mejor reclamo de soberanía a nivel mundial. Lo dictaminó el pueblo; no fueron los políticos ni los veteranos, fue la gente común en el deporte más popular del mundo", destaca emocionado.

Para Esteban Tries, la emoción por la causa Malvinas siempre estuvo ligada a la forma en que los argentinos expresan su pertenencia. Antes del hito mundialista, el excombatiente solía tomar como ejemplo la pasión de Los Pumas al cantar el Himno Nacional: "Me impactaba ver cómo se abrazaban, lloraban y se contagiaban entre ellos. Me preguntaba qué ejemplo extraordinario de amor por la patria estábamos viendo".

Esa misma fuerza colectiva estalló a escala global durante el último Mundial. Tries recuerda con enorme conmoción el instante en que recibió en su celular el video grabado desde la tribuna del estadio en Lusail, apenas media hora después de colgarse la famosa bandera en homenaje a los excombatientes: "Nosotros no lo veíamos en la transmisión oficial de la televisión, pero desde la popular el pueblo tiró esa sábana pintada al deporte más masivo del planeta".

Para el veterano, el gesto de la Selección y de los hinchas traspasó cualquier frontera geográfica y política: "Sin políticos ni veteranos de por medio, el pueblo entero le mostró al mundo lo que sentimos por las islas. Lograron que en todos los rincones del planeta la gente empezara a googlear qué es Malvinas y cuál es nuestro reclamo de soberanía".

Su primera vez en tierra sanjuanina

La visita a San Juan tiene un condimento especial: será la primera vez de Esteban Tries que pisará la provincia. Con la expectativa de encontrarse con el público local, ya planificó extender su estadía para recorrer los paisajes autóctonos.

"Voy con el corazón abierto. Cuando me paro frente al auditorio, la gente es la que te va marcando el camino. Los valores que nos sostuvieron en la guerra son los mismos que nos van a permitir vivir en paz, plenitud y unidad", concluyó.

A pesar de haber brindado miles de charlas a lo largo y ancho del país, Tries confiesa que no utiliza discursos estructurados. Su presentación frente a los jóvenes emprendedores de San Juan estará guiada por la energía y las miradas de los presentes en el Velódromo Vicente Chancay.

"Normalmente la gente me da el rumbo. Uno tiene un lineamiento de valores, pero me paro en el auditorio y me dejo llevar por lo que siento. Al terminar muchas veces no sé ni de qué hablé, pero el mensaje de paz y plenitud llega siempre. Si pudimos aplicar estos valores en una situación límite como la guerra, ¿cómo no los vamos a usar para vivir mejor en el día a día?", afirma.

Tras la jornada institucional, el veterano planea tomarse unos días para recorrer el departamento Valle Fértil y conocer por primera vez el Parque Provincial Ischigualasto: "Estoy ávido por conocer San Juan. Conozco muy bien Mendoza y San Luis, pero me faltaba esta tierra maravillosa".

Ficha del evento

Disertante: Esteban Juan Tries (Veterano de la Guerra de Malvinas - RIM 3 de La Tablada).

Encuentro: Jornada Anual 2026 de JAE (Jóvenes Amigos Emprendedores).

Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026.

Lugar: Velódromo Vicente Chancay, San Juan.