JAE presenta a su primer disertante 2026: Esteban Tries, veterano de Malvinas y docente de liderazgo

JAE, la asociación civil sin fines de lucro que impulsa el espíritu emprendedor entre los jóvenes sanjuaninos, confirmó a Esteban Tries como el primer disertante de su Jornada Anual 2026, que se realizará el sábado 10 de octubre en el Velódromo Vicente Chancay de San Juan.

Tries, padre y abuelo, es veterano de la Guerra de Malvinas y docente de la Cátedra de Liderazgo en Situaciones Extremas en el Instituto Superior de Seguridad Pública. Su charla se llama "Salir de la trinchera para enfrentar la vida".

Es el primero de los cinco disertantes de esta edición: JAE los irá anunciando de forma progresiva por Instagram (@jae.impacta), uno por vez, hasta la fecha del evento.

Esteban Juan Tries nació el 26 de agosto de 1961 en Buenos Aires y se crió en Villa Ballester. En 1981 hizo el servicio militar en el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 de La Tablada, y en abril de 1982 fue convocado para la Guerra de Malvinas.

Combatió la noche del 13 al 14 de junio de 1982 junto a la Compañía A del Regimiento de Infantería 3, en uno de los enfrentamientos más duros del conflicto. Esa noche su sargento, Manuel Villegas, cayó gravemente herido y le pidió que lo matara: "Pegame un tiro y hacete cargo del grupo". Tries desobedeció la orden de dejarlo atrás: junto a otro soldado avanzó con las manos en alto bajo fuego enemigo, lo cargó y caminó varios kilómetros hasta un puesto sanitario. "Usted no se muere, mi sargento", le respondió. Villegas sobrevivió. En 2006 los dos se reencontraron y hoy son, en palabras de Tries, "hermanos de la vida".

Tardó cerca de 20 años en poder hablar públicamente de lo que vivió en la guerra. Desde entonces participa del programa radial "Malvinas, su historia" (FM Soldados), es cofundador de "Malvinas, Educación y Valores" junto a otros veteranos de guerra, y hoy es docente de la Cátedra de Liderazgo en Situaciones Extremas en el Instituto Superior de Seguridad Pública, en Buenos Aires.

Su charla: "Salir de la trinchera para enfrentar la vida"

La charla de Tries traza un paralelismo entre dos batallas: la que vivió en las trincheras de Malvinas y la que cada persona libra en su día a día. "Siempre que uno lo decida, puede salir de la trinchera y enfrentar la vida con las herramientas necesarias", repite en cada charla que da. Su propuesta no es contar una historia de guerra: es compartir los valores que se ponen a prueba en los límites, compañerismo, decisión, liderazgo, y mostrar que esos mismos valores sirven para las batallas cotidianas: un proyecto, un emprendimiento, una crisis personal.