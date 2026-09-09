Diputados avanza con la reforma del Código de Minería para incorporar las "tierras raras" como minerales de primera categoría

La Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la catamarqueña Fernanda Ávila, dio un paso clave al firmar dos dictámenes de mayoría y minoría para modificar el Código de Minería e incorporar formalmente a las denominadas "tierras raras" como minerales de primera categoría.

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La iniciativa busca actualizar la legislación vigente frente a la creciente demanda mundial de minerales críticos para la transición energética, la tecnología y la defensa. La propuesta unificó los proyectos de los diputados Silvana Giudici (oficialismo) y Jorge Rizzotti (UCR - Provincias Unidas), logrando un dictamen de mayoría con 19 firmas (en el que se eliminó la mención explícita al RIGI). Por su parte, la bancada de Unión por la Patria impulsó un dictamen de minoría con 11 firmas, basado en la propuesta del jujeño Guillermo Snopek, que propone declarar a estos recursos de "interés nacional" para fortalecer la cadena de valor y el desarrollo tecnológico local.

Durante el debate, la diputada oficialista Mercedes Llano destacó que el país está "a las puertas de consolidar un hito histórico", señalando que Argentina cuenta con un potencial estimado de más de tres billones de toneladas en recursos no explorados. Desde el bloque de UP, la diputada Adriana Serquis remarcó la importancia de fortalecer organismos técnicos como el Segemar para agregar valor en el país y evitar limitarse a la mera extracción.

Tras la firma de los dictámenes, la comisión contó con la disertación de Juan Biset, consultor de la OCDE y fundador del Grupo Minería del CARI, quien expuso sobre la reconfiguración del mapa minero mundial.

Biset explicó que la minería vive un momento de centralidad absoluta debido a la fractura de las cadenas globales tras la pandemia y la rivalidad entre grandes bloques geopolíticos (principalmente el dominio de China frente a EE.UU. y Europa). Según el especialista, el contexto mundial está empujado por cuatro grandes transiciones:

Transición energética: Un vehículo eléctrico requiere hasta seis veces más minerales que uno de combustión interna, mientras que un generador eólico utiliza hasta 20 veces más insumos minerales.

Transición digital: La proliferación de data centers impulsados por la inteligencia artificial generará un consumo energético equiparable al de países enteros para 2030.

Transición militar: La remilitarización global demanda insumos minerales no reciclables.

Transición demográfica: El crecimiento de la población mundial (previsto en 10.000 millones antes de fin de siglo) multiplicará la demanda mineral por habitante.

En ese escenario, Biset comparó la situación de Argentina con la de países vecinos como Chile. Mientras la minería chilena lleva décadas de explotación intensiva y comienza a lidiar con leyes de mineral más bajas, Argentina mantiene su "olla llena" con proyectos de clase mundial en cobre, litio, oro y plata aún sin desarrollar.

El especialista concluyó que el desarrollo de la actividad en el país depende de la conjunción de tres factores esenciales: el potencial geológico, la licencia social y la previsibilidad de las reglas de juego, tarea donde el Poder Legislativo cumple un rol determinante.

Tierras raras en San Juan

San Juan se posiciona dentro del mapa nacional de minerales estratégicos. Un informe elaborado por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGMAR) identificó al distrito Valle Fértil como una de las áreas del país con presencia de mineralizaciones de elementos de tierras raras (ETR), un grupo de 17 metales fundamentales para diversas industrias de alta tecnología.

Cabe destacar que la única producción registrada de minerales de tierras raras en Argentina tuvo lugar en San Juan. Entre 1954 y 1956 se recuperaron 1.010 kilogramos de monacita en la mina Teodesia, ubicada en Valle Fértil, un dato que refuerza el interés científico sobre la zona.