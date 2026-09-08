    • 8 de septiembre de 2026 - 19:38

    Consumos problemáticos: alertan que los jóvenes empiezan a consumir antes y piden una ley federal

    Un plenario de comisiones de Diputados analizó un proyecto para crear un programa integral de tratamientos para niños y adolescentes. Presentaron datos oficiales que encienden alarmas sobre alcohol, vapeadores y psicofármacos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación reunió este martes a legisladores y especialistas para debatir sobre los consumos problemáticos en la infancia y la adolescencia. Durante el encuentro, que ratificó la tendencia de que el inicio en el consumo se da a edades cada vez más tempranas, se reclamó la definición de una hoja de ruta para avanzar con un proyecto de ley que busca dar una respuesta estatal articulada y federal.

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    El debate conjunto fue encabezado por la presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, Victoria Tolosa Paz, y su par de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, Pablo Yedlin. Allí, los legisladores pidieron acelerar el tratamiento de la iniciativa —que cuenta con el respaldo de más de 30 diputados— y derivarla a la Comisión de Presupuesto.

    Radiografía del consumo en las escuelas

    Antes de dar paso al debate con especialistas, Tolosa Paz expuso los datos de una encuesta elaborada en 2025 por el Ministerio de Salud y la SEDRONAR. El informe reveló que el 21,5% de los estudiantes de secundaria reconoció haber consumido alguna sustancia alguna vez en su vida, mientras que el 16% lo hizo en el transcurso del último año.

    Al discriminar el consumo de los últimos 12 meses, las cifras muestran que el 66% corresponde a alcohol, el 57% a bebidas energizantes, el 29% a vapeadores, el 20% a tabaco y el 12% a marihuana. Un dato que generó profunda preocupación es que el consumo de tranquilizantes sin receta llega al 3,6% en menores de 18 años. Asimismo, se remarcó que, al comparar el período 2014-2025, la edad de inicio subió únicamente en tabaco, pero bajó en el resto de las sustancias.

    Qué propone el proyecto y el diagnóstico de salud mental

    La iniciativa impulsada por Tolosa Paz toma las experiencias territoriales de los servicios locales de todo el país y propone la creación de un Programa Federal de Acceso Integral a tratamientos para niños y adolescentes. El propósito central es cubrir el "bache" operativo existente entre la SEDRONAR y la SENAF, logrando una asistencia estatal más eficiente.

    En la misma línea, Pablo Yedlin recordó el marco de la Ley de Salud Mental y advirtió sobre el agravamiento de la crisis sanitaria: señaló que las internaciones por salud mental crecieron un 70% y las consultas ambulatorias casi un 130% en los últimos años.

    Voces expertas y agenda legislativa

    La jornada contó con las exposiciones de referentes como Leonardo Silio, Pablo Vidal, Vanina Cortijo y Matías Tolosa, entre otros, quienes coincidieron de manera unánime en la necesidad imperiosa de contar con un marco legal específico, federal y gratuito para la atención de menores.

    Al cierre del plenario, la Comisión de Prevención de Adicciones llevó adelante una breve reunión en la que despachó cuatro proyectos de resolución y completó su nómina de autoridades con la designación de Miguel Rodríguez y Andrea Vera como secretarios.

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