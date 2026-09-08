Hazaña en Neuquén: una mujer caminó 15 kilómetros en la nieve para salvar a su familia atrapada al pie de un cerro

Una familia de turistas proveniente de la provincia de Buenos Aires vivió horas de desesperación y frío extremo al quedar atrapados en la nieve al pie del Cerro Wayle, en la provincia de Neuquén. La odisea tuvo un final feliz gracias a la determinación de la madre, quien caminó 15 kilómetros en solitario por caminos cordilleranos para poder pedir ayuda.

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El dramático episodio ocurrió este lunes y movilizó a efectivos de la División Brigada Rural de la Policía de Neuquén y de la vecina provincia de Río Negro.

La familia, integrada por Sabrina Canepa (47), su pareja Facundo Botner (43) y sus dos hijos de 3 y 9 años, había partido desde la localidad bonaerense de Dique Luján (Tigre) con la intención de conocer el área del refugio de guardaparques en la zona norte neuquina.

Sin embargo, a bordo de una camioneta Renault Alaskan, el vehículo quedó completamente inmovilizado debido a los montículos de nieve acumulada que aún persistían tras los temporales de las últimas semanas.

Al verse sin posibilidad de avanzar, sin señal en los teléfonos celulares y a más de 40 kilómetros de la ciudad más cercana, la situación se tornó crítica. Sin dudarlo, la mujer tomó una valiente decisión: dejar a su pareja y a los niños resguardados dentro del rodado y salir a buscar auxilio a pie.

Una caminata contrarreloj

Guiándose por las huellas que habían dejado al ingresar con la camioneta, Canepa caminó entre dos y tres horas por la Ruta Provincial 37. Durante su trayecto soportó el desgaste físico en medio del paisaje nevado hasta lograr captar señal telefónica.

En ese momento, se comunicó inicialmente con la Policía de Río Negro, que rápidamente derivó el alerta hacia la Dirección Seguridad Alto Neuquén, con asiento en Chos Malal. Cerca de las 14:00, la División Brigada Rural montó un operativo de rescate con vehículos 4x4 preparados para alta montaña.

En plena travesía, los efectivos divisaron a la mujer caminando por la ruta. El subcomisario Ricardo Ovadilla, a cargo del procedimiento, señaló: "La encontramos en la ruta. Estaba en buenas condiciones físicas, aunque agotada por el duro recorrido realizado".

Rescate exitoso y advertencia oficial

Tras asistir a la mujer, la comitiva policial continuó avanzando hasta dar con el refugio de guardaparques, donde la camioneta y el resto de la familia aguardaban a salvo. Los uniformados despejaron la nieve acumulada alrededor de los neumáticos y lograron liberar el vehículo.

Afortunadamente, ninguno de los cuatro integrantes necesitó asistencia médica y pudieron retornar por sus propios medios hacia Chos Malal. Las condiciones climáticas favorables —con pleno sol, escaso viento y buena visibilidad— jugaron un papel clave para el éxito del operativo.

Tras el incidente, las autoridades provinciales reiteraron la advertencia a turistas y lugareños de evitar adentrarse en caminos de alta montaña sin vehículos preparados, la indumentaria adecuada ni los elementos de seguridad necesarios, dado que aún persisten sectores con acumulación de nieve.