El Gobierno avanza contra otras 15 personas y empresas por explotación petrolera ilegal en Malvinas

La Oficina del Presidente confirmó la apertura de nuevos sumarios que se suman a los 45 procedimientos ya iniciados. La medida alcanza a quienes desarrollen actividades hidrocarburíferas ilegítimas en la plataforma continental argentina.

El Gobierno nacional ratificó su postura en defensa de la soberanía y dispuso el inicio de procedimientos sancionatorios contra 15 sujetos adicionales —entre personas humanas y jurídicas— que habrían violado las prohibiciones de la Ley N° 26.659 por el desarrollo ilegal de actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental.

La medida fue comunicada oficialmente por la Oficina del Presidente de la República Argentina, ampliando las acciones legales que ya se habían puesto en marcha contra otros 45 infractores. Según el parte oficial, esta expansión responde a un trabajo sostenido para identificar a todos los actores involucrados en la explotación ilegítima de los recursos naturales en la zona insular y marítima austral.

"Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía", manifestaron desde el Ejecutivo, al tiempo que recalcaron que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, por lo que "nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país".