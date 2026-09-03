    • 3 de septiembre de 2026 - 10:52

    El Gobierno oficializó el aumento para las empleadas domésticas: cómo quedan el mes y la hora hasta diciembre

    El alza es de 8,6% promedio en cinco tramos. Además, un grupo de trabajadores de casas particulares cobrarán una suma no remunerativa de hasta $20.000.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Gobierno formalizó el aumento sobre las remuneraciones mínimas del personal que realiza tareas domésticas en casas particulares. El incremento es de 8,6% promedio para el período agosto-diciembre. Además, se definió la liquidación de un bono de hasta $20.000.

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    El ajuste salarial se desglosará en 1,9% sobre los haberes de agosto; 1,8% en septiembre; 1,7% en octubre; 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre.

    La medida se oficializó mediante la resolución 6 de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

    El acuerdo también incorporó una suma no remunerativa de hasta $20.000 para las empleadas domésticas que cumplan más de 16 horas por semana.

    Nuevo aumento para empleadas domésticas: cuánto cobro hasta diciembre

    Los trabajadores que realizan tareas domésticas en casas particulares tendrán un ajuste de 8,6% promedio en las remuneraciones básicas para el período agosto-diciembre.

    Agosto 2026

    En agosto, el aumento es del 1,9% y será percibido en los primeros días de septiembre. Así quedan las escalas:

    • Supervisores con retiro: $4523,11 la hora y $564.246,70 el mes trabajado;
    • Supervisores sin retiro: $4920,89 y $624.313,90;
    • Personal para tareas específicas con retiro: $4303,50 la hora y $526.829,56 el mes;
    • Personal para tareas específicas sin retiro: $4684,53 y $582.283,26;
    • Caseros: $4072,38 y $514.903,51;
    • Asistencia y cuidado de personas con retiro: la hora $4072,38 y el mes trabajado $514.903,51;
    • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4520,15 y $569.593,41;
    • Personal para tareas generales con retiro: $3804,66 y $466.756,23;
    • Personal para tareas generales sin retiro: $4072,38 y $514.903,51.

    Los trabajadores que cumplan más de 16 horas por semana también cobrarán una suma no remunerativa de hasta $20.000. Para las jornadas de entre 12 y 16 horas semanales, será de hasta $11.500. Mientras que los que prestan tareas menos de 12 horas semanales recibirán una suma de $8000.

    Septiembre 2026

    El aumento es del 1,8% y será percibido en los primeros días de octubre. A continuación, las escalas actualizadas:

    • Supervisores con retiro: $4645,33 la hora y $579.493,14 el mes trabajado;
    • Supervisores sin retiro: $5049,58 y $640.641,55;
    • Personal para tareas específicas con retiro: $4422,54 la hora y $541.40,49 el mes;
    • Personal para tareas específicas sin retiro: $4809,80 y $597.854,36;
    • Caseros: $4185,94 y $529.261,78;
    • Asistencia y cuidado de personas con retiro: la hora $4185,94 y el mes trabajado $529.261,78;
    • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4641,90 y $584.936,09;
    • Personal para tareas generales con retiro: $3914,64 y $480.247,85;
    • Personal para tareas generales sin retiro: $4185,94 y $529.261,78.

    Además, se incorporará al básico el 25% de la suma no remunerativa correspondiente a agosto.

    Octubre 2026

    El ajuste será del 1,7% y será percibido en los primeros días de noviembre. A continuación, las escalas actualizadas:

    • Supervisores con retiro: $4805,82 la hora y $599.514,20 el mes trabajado;
    • Supervisores sin retiro: $5215,59 y $661.702,46;
    • Personal para tareas específicas con retiro: $4580,80 la hora y $560.776,33 el mes;
    • Personal para tareas específicas sin retiro: $4973,38 y $618.187,89;
    • Caseros: $4337,53 y $548.429,23;
    • Asistencia y cuidado de personas con retiro: la hora $4337,53 y el mes trabajado $548.429,23;
    • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4801,52 y $605.050;
    • Personal para tareas generales con retiro: $4064,08 y $498.582,06;
    • Personal para tareas generales sin retiro: $4337,53 y $548.429,23.

    En octubre, se liquidará el 50% de la suma no remunerativa de agosto al salario básico.

    Noviembre 2026

    El incremento será del 1,6% y será percibido en los primeros días de diciembre. A continuación, las escalas actualizadas:

    • Supervisores con retiro: $4928,28 la hora y $614.791,27 el mes trabajado;
    • Supervisores sin retiro: $5344,33 y $678.036,40;
    • Personal para tareas específicas con retiro: $4700,21 la hora y $575.394,53 el mes;
    • Personal para tareas específicas sin retiro: $5098,84 y $633.782,08;
    • Caseros: $4451,49 y $562.837,52;
    • Asistencia y cuidado de personas con retiro: la hora $4451,49 y el mes trabajado $562.837,52;
    • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4923,50 y $620.420,85;
    • Personal para tareas generales con retiro: $4174,62 y $512.142,96;
    • Personal para tareas generales sin retiro: $4451,49 y $562.837,52.

    Ese mes, se incorporará el 25% restante de la suma correspondiente a agosto.

    El incremento será del 1,6% y será percibido en los primeros días de enero de 2027. Así quedan las escalas:

    • Supervisores con retiro: $5007,14 la hora y $624.627,93 el mes trabajado;
    • Supervisores sin retiro: $5429,84 y $688.884,98;
    • Personal para tareas específicas con retiro: $4775,41 la hora y $584.600,84 el mes;
    • Personal para tareas específicas sin retiro: $5180,42 y $634.922,59;
    • Caseros: $4522,71 y $571.842,92;
    • Asistencia y cuidado de personas con retiro: la hora $4522,71 y el mes trabajado $571.842,92;
    • Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $5002,28 y $630.347,58;
    • Personal para tareas generales con retiro: $4241,42 y $520.337,24;
    • Personal para tareas generales sin retiro: $4522,71 y $571,842,92.

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