El Gobierno oficializó el aumento para las empleadas domésticas: cómo quedan el mes y la hora hasta diciembre

El Gobierno formalizó el aumento sobre las remuneraciones mínimas del personal que realiza tareas domésticas en casas particulares. El incremento es de 8,6% promedio para el período agosto-diciembre. Además, se definió la liquidación de un bono de hasta $20.000 .

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El ajuste salarial se desglosará en 1,9% sobre los haberes de agosto; 1,8% en septiembre; 1,7% en octubre; 1,6% en noviembre y 1,6% en diciembre.

La medida se oficializó mediante la resolución 6 de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

El acuerdo también incorporó una suma no remunerativa de hasta $20.000 para las empleadas domésticas que cumplan más de 16 horas por semana.

Los trabajadores que realizan tareas domésticas en casas particulares tendrán un ajuste de 8,6% promedio en las remuneraciones básicas para el período agosto-diciembre .

Agosto 2026

En agosto, el aumento es del 1,9% y será percibido en los primeros días de septiembre. Así quedan las escalas:

Supervisores con retiro: $4523,11 la hora y $564.246,70 el mes trabajado;

con retiro: la hora y el mes trabajado; Supervisores sin retiro: $4920,89 y $624.313,90;

Personal para tareas específicas con retiro: $4303,50 la hora y $526.829,56 el mes;

con retiro: la hora y el mes; Personal para tareas específicas sin retiro: $4684,53 y $582.283,26;

Caseros: $4072,38 y $514.903,51 ;

y ; Asistencia y cuidado de personas con retiro: la hora $4072,38 y el mes trabajado $514.903,51 ;

con retiro: la hora y el mes trabajado ; Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4520,15 y $569.593,41;

Personal para tareas generales con retiro: $3804,66 y $466.756,23 ;

con retiro: y ; Personal para tareas generales sin retiro: $4072,38 y $514.903,51.

Los trabajadores que cumplan más de 16 horas por semana también cobrarán una suma no remunerativa de hasta $20.000. Para las jornadas de entre 12 y 16 horas semanales, será de hasta $11.500. Mientras que los que prestan tareas menos de 12 horas semanales recibirán una suma de $8000.

Septiembre 2026

El aumento es del 1,8% y será percibido en los primeros días de octubre. A continuación, las escalas actualizadas:

Supervisores con retiro: $4645,33 la hora y $579.493,14 el mes trabajado;

con retiro: la hora y el mes trabajado; Supervisores sin retiro: $5049,58 y $640.641,55;

Personal para tareas específicas con retiro: $4422,54 la hora y $541.40,49 el mes;

con retiro: la hora y el mes; Personal para tareas específicas sin retiro: $4809,80 y $597.854,36;

Caseros: $4185,94 y $529.261,78 ;

y ; Asistencia y cuidado de personas con retiro: la hora $4185,94 y el mes trabajado $529.261,78 ;

con retiro: la hora y el mes trabajado ; Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4641,90 y $584.936,09;

Personal para tareas generales con retiro: $3914,64 y $480.247,85 ;

con retiro: y ; Personal para tareas generales sin retiro: $4185,94 y $529.261,78.

Además, se incorporará al básico el 25% de la suma no remunerativa correspondiente a agosto.

Octubre 2026

El ajuste será del 1,7% y será percibido en los primeros días de noviembre. A continuación, las escalas actualizadas:

Supervisores con retiro: $4805,82 la hora y $599.514,20 el mes trabajado;

con retiro: la hora y el mes trabajado; Supervisores sin retiro: $5215,59 y $661.702,46;

Personal para tareas específicas con retiro: $4580,80 la hora y $560.776,33 el mes;

con retiro: la hora y el mes; Personal para tareas específicas sin retiro: $4973,38 y $618.187,89;

Caseros: $4337,53 y $548.429,23 ;

y ; Asistencia y cuidado de personas con retiro: la hora $4337,53 y el mes trabajado $548.429,23 ;

con retiro: la hora y el mes trabajado ; Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4801,52 y $605.050;

Personal para tareas generales con retiro: $4064,08 y $498.582,06 ;

con retiro: y ; Personal para tareas generales sin retiro: $4337,53 y $548.429,23.

En octubre, se liquidará el 50% de la suma no remunerativa de agosto al salario básico.

Noviembre 2026

El incremento será del 1,6% y será percibido en los primeros días de diciembre. A continuación, las escalas actualizadas:

Supervisores con retiro: $4928,28 la hora y $614.791,27 el mes trabajado;

con retiro: la hora y el mes trabajado; Supervisores sin retiro: $5344,33 y $678.036,40;

Personal para tareas específicas con retiro: $4700,21 la hora y $575.394,53 el mes;

con retiro: la hora y el mes; Personal para tareas específicas sin retiro: $5098,84 y $633.782,08;

Caseros: $4451,49 y $562.837,52 ;

y ; Asistencia y cuidado de personas con retiro: la hora $4451,49 y el mes trabajado $562.837,52 ;

con retiro: la hora y el mes trabajado ; Asistencia y cuidado de personas sin retiro: $4923,50 y $620.420,85;

Personal para tareas generales con retiro: $4174,62 y $512.142,96 ;

con retiro: y ; Personal para tareas generales sin retiro: $4451,49 y $562.837,52.

Ese mes, se incorporará el 25% restante de la suma correspondiente a agosto.

El incremento será del 1,6% y será percibido en los primeros días de enero de 2027. Así quedan las escalas: