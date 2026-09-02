El Gobierno no prevé reabrir la embajada en Venezuela hasta que haya avances democráticos

El Gobierno de Javier Milei decidió mantener una postura prudente frente a Venezuela y, por ahora, no tiene previsto restablecer plenamente las relaciones diplomáticas ni reabrir la embajada argentina en Caracas. La Casa Rosada considera que cualquier avance dependerá de que existan señales concretas hacia una transición democrática.

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“Hasta que no se restablezca la democracia, difícil”, es la definición que repiten cerca del Ejecutivo, donde aseguran que los contactos con las autoridades venezolanas pueden continuar, pero limitados principalmente a cuestiones humanitarias, consulares y operativas.

La relación bilateral quedó profundamente deteriorada después de las elecciones presidenciales venezolanas de julio de 2024. Desde entonces, el Gobierno argentino mantuvo una postura crítica hacia Nicolás Maduro y respaldó públicamente a Edmundo González Urrutia como ganador de esos comicios.

El escenario cambió tras la llegada de Delcy Rodríguez a la conducción interina de Venezuela. La Argentina acompañó la estrategia impulsada por Estados Unidos y comenzó a mantener algunos canales de diálogo con Caracas, aunque sin avanzar hacia una normalización formal.

Uno de los principales puntos de acercamiento se produjo a partir de los terremotos registrados en Venezuela durante junio, que permitieron retomar contactos directos entre funcionarios de ambos países.

El Gobierno argentino envió personal y equipos para colaborar con la emergencia. El contingente permaneció 18 días en territorio venezolano, realizó más de 230 patrullas y produjo unos 210.000 litros de agua potable, además de brindar asistencia sanitaria y apoyo logístico.

Para la Casa Rosada, esa experiencia demostró que es posible mantener canales de comunicación con Caracas sin que eso implique un reconocimiento político pleno ni una reapertura inmediata de la representación diplomática.

También se destrabó el espacio aéreo

Otro indicio de la mejora en los vínculos apareció en agosto, cuando Venezuela volvió a permitir que aeronaves con matrícula argentina utilizaran su espacio aéreo.

A partir de ese cambio, Aerolíneas Argentinas retomó el corredor de Maiquetía para vuelos hacia el Caribe y Estados Unidos. El destrabe fue vinculado a las conversaciones mantenidas entre el canciller Pablo Quirno y autoridades venezolanas.

Sin embargo, desde el Gobierno remarcan que estos avances son considerados gestos prácticos y no un paso previo automático hacia la normalización diplomática.

El caso del argentino detenido

Entre los temas que todavía generan tensión aparece la situación de Germán Giuliani, el abogado argentino detenido en Venezuela desde mayo de 2025.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en abril y reclamó información sobre su ubicación y sus condiciones de detención. Pese a las excarcelaciones anunciadas por la administración de Rodríguez durante agosto, Giuliani continúa detenido.

Su situación permanece dentro de las gestiones argentinas y representa otro factor de cautela para el Gobierno.

Por ahora, la estrategia de la Casa Rosada es mantener abiertos los canales de diálogo sin avanzar hacia una normalización completa. La eventual reapertura de la embajada y el envío de un nuevo embajador dependerán, según sostienen en el Ejecutivo, de avances concretos en el proceso institucional venezolano y, especialmente, de una perspectiva de elecciones democráticas.