Ordenaron el arresto de Aníbal Lotocki: la decisión del Tribunal tras la condena a ocho años de prisión

Este martes, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) N.º 28 ordenó el arresto inmediato del cirujano Aníbal Lotocki, en el marco de la causa judicial donde fue sentenciado a la pena de ocho años de prisión por los delitos de estafa y lesiones graves reiteradas.

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La resolución judicial se da en paralelo a otro proceso que enfrenta el médico, quien actualmente es juzgado por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate.

De acuerdo con el documento judicial al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se ratificó la condena a ocho años de cárcel contra Lotocki, además de una inhabilitación por el plazo de diez años para ejercer la medicina.

Los delitos por los cuales fue hallado culpable incluyen lesiones graves reiteradas en cuatro oportunidades en perjuicio de Silvina Luna, Gabriela Trenchi, Pamela Sosa y Stefanía Xipolitakis, sumado al delito de estafa cometido contra Trenchi, todos ellos en concurso ideal.

Si bien el fallo condenatorio no se encuentra firme —debido a un recurso de queja extraordinario presentado por su defensa ante la Corte Suprema de Justicia—, el tribunal consideró indispensable avanzar con la medida de privación de la libertad.

El recorrido judicial de la causa

El derrotero judicial contra el polémico cirujano sumó sucesivas instancias de apelación:

Febrero de 2022: Lotocki había recibido una condena inicial de cuatro años de prisión.

Apelación de querellas y Fiscalía: La Sala III de la Cámara de Casación amplió la pena a ocho años al considerar que también incurrió en el delito de estafa, elevando además la inhabilitación profesional de cinco a diez años.

Abril de 2025: La Cámara de Casación ratificó la resolución de la instancia anterior, lo que motivó a la defensa a acudir al máximo tribunal del país.

Los argumentos de la Justicia para ordenar el arresto

Al fundamentar la medida restrictiva, el juez Jorge Romeo, titular del TOC 28, fue contundente en el escrito: "Pronunciarse en forma contraria y mantener en libertad al condenado en esta instancia vulneraría las garantías de la víctima y el principio de progresividad y eficacia de la tutela judicial".

Asimismo, el magistrado argumentó que la prisión preventiva impuesta no representa un "agravamiento de la situación de privación de libertad", ya que el acusado actualmente afronta el debate oral por el fallecimiento de Cristian Zárate, quien murió el 15 de abril de 2021 tras someterse a una intervención de cirugía estética en una clínica ubicada en el barrio porteño de Caballito.