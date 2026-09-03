Caso Silvina Luna: una junta médica señaló que el líquido inyectado por Lotocki dañó sus riñones

La junta médica que intervino en la causa por la muerte de Silvina Luna concluyó que los estudios científicos más recientes aportan mayor sustento a la relación fisiopatológica entre el polimetilmetacrilato (PMMA) , la formación de granulomas, la hipercalcemia y el compromiso renal. El informe fue elaborado a pedido de la Justicia en el marco de la investigación sobre la intervención estética que realizó el médico Aníbal Lotocki .

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Los especialistas del Cuerpo Médico Forense señalaron que las nuevas publicaciones científicas permiten establecer con mayor consistencia la relación entre la presencia del material de relleno, la formación de granulomas y el desarrollo de hipercalcemia mediada por calcitriol.

El dictamen, sin embargo, no atribuyó responsabilidad penal a Lotocki . Los peritos se limitaron a responder cuestiones médicas vinculadas con la evolución de Luna, los controles posteriores a la aplicación del material, la posibilidad de realizar una cirugía y el conocimiento científico existente sobre las complicaciones derivadas del PMMA.

Uno de los interrogantes planteados por la Justicia fue si los controles realizados posteriormente por Lotocki habían sido adecuados para el tipo de intervención practicada. En ese punto, los especialistas fueron contundentes al señalar que no contaban con la documentación médica necesaria para determinar cómo fue el seguimiento realizado por el profesional .

El informe también analizó la aparición de granulomas y su posible relación con las complicaciones que sufrió Luna. Los peritos explicaron que la aparición de una hipercalcemia secundaria a un cuerpo extraño no puede considerarse completamente predecible , ya que puede manifestarse después de períodos variables, incluso meses o años más tarde.

No obstante, señalaron que, una vez detectados los granulomas, correspondía realizar un seguimiento destinado a detectar de manera temprana una eventual hipercalcemia.

La documentación incorporada a la causa indica que en junio de 2013 el médico Diego Lowenstein había advertido la presencia de granulomas. Meses después, el 9 de septiembre de ese año, un análisis registró una concentración de calcio de 10,7 mg/dl, por encima del valor de corte de 10,2 mg/dl, junto con una creatinina de 1,2 mg/dl, indicador de deterioro de la función renal.

Ante el diagnóstico y la palpación de granulomas macroscópicos, los peritos consideraron que correspondía proponer una intervención de toilette y desbridamiento del músculo glúteo, aunque aclararon que esa cirugía no garantizaba que posteriormente no pudiera aparecer hipercalcemia.

Qué encontraron los estudios sobre Silvina Luna

La historia clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires registró en marzo de 2014 la presencia de granulomas en ambos glúteos, muslos y rodillas. Esas lesiones también fueron encontradas posteriormente durante la autopsia.

Los especialistas analizaron además la evolución de la hipercalcemia y del deterioro progresivo de la función renal. En ese sentido, destacaron que Luna presentó un perfil bioquímico caracterizado por hipercalcemia, elevación del calcitriol y supresión de la hormona paratiroidea.

Según la junta, esas características son compatibles con una producción extrarrenal de calcitriol, un mecanismo que puede observarse en procesos granulomatosos.

Los peritos también aclararon que la evolución clínica pudo estar influenciada por otros factores concomitantes, por lo que describieron el cuadro como una evolución que debía analizarse en forma integral.

La extracción del material y los riesgos

Otro de los puntos analizados fue la posibilidad de retirar quirúrgicamente el material. La junta explicó que, una vez formada una masa de granulomas, existe la alternativa de realizar una extracción mediante un procedimiento reconstructivo.

Sin embargo, advirtió que este tipo de intervención puede provocar deformidades, hundimientos, retracciones, asimetrías y cicatrices, además de que no garantiza la eliminación completa del material.

Respecto de si Lotocki estaba en condiciones de realizar una eventual extracción, los especialistas señalaron que no podían determinarlo únicamente con la documentación incorporada al expediente, debido a que esa posibilidad depende de la formación, especialidad y experiencia profesional.

Los nuevos estudios que mencionó la junta

El informe también revisó antecedentes científicos que no estaban disponibles o no tenían el mismo grado de evidencia cuando se elaboraron dictámenes anteriores.

Los peritos recordaron que un informe del Cuerpo Médico Forense de 2016 ya había contemplado la posibilidad de una relación entre los granulomas producidos por PMMA y la hipercalcemia, aunque en aquel momento existía una casuística limitada y no había suficiente cantidad de publicaciones concluyentes.

La nueva revisión incorporó trabajos publicados en 2014 y 2015, además de investigaciones posteriores, entre ellas estudios difundidos en 2024 y 2025.

En particular, los especialistas destacaron una serie de 12 pacientes publicada en julio de 2025, en la que se registró elevación del calcitriol en el 91,6% de los casos, supresión de la hormona paratiroidea en el 90% y una elevada frecuencia de compromiso renal, cálculos y nefrocalcinosis.

Para la junta médica, estos nuevos antecedentes científicos refuerzan las conclusiones a las que había llegado el dictamen pericial de septiembre de 2025 y aportan mayor sustento a la relación entre el PMMA, los granulomas, la hipercalcemia y el compromiso renal observados en este tipo de cuadros.