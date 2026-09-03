Hallaron a un hombre y una mujer muertos dentro de un auto incendiado: investigan un femicidio seguido de suicidio

Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos este jueves dentro de un Chevrolet Corsa incendiado en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe . La fiscal Noelia Navone quedó a cargo de la investigación y, tras las primeras pericias, la principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicidio .

Encontraron sin vida en la cárcel al abogado condenado por el femicidio de su mujer en un country de Salta

Sin dar la cara, el femicida de Gemma Álvarez pidió la libertad, pero se la rechazaron

La investigación comenzó con un llamado al 911 realizado por un pescador, quien aseguró haber visto a un hombre arrojarse al río y no volver a salir a la superficie. Sin embargo, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar, se encontraron con una escena diferente: un vehículo completamente incendiado y dos cuerpos en los asientos traseros .

Bomberos Zapadores trabajaron para controlar las llamas y, posteriormente, los investigadores comenzaron a reconstruir lo ocurrido a partir de testimonios y pericias en el lugar.

Uno de los testimonios que tomó la Policía fue el de un vecino que habló con Canal 3. Según relató, observó a un hombre dirigirse hacia el agua y se acercó con la intención de auxiliarlo.

De acuerdo con su relato, el hombre le respondió: “Déjenme morir” y luego se dirigió directamente hacia el Corsa, que ya se encontraba prendido fuego.

Ante la incertidumbre sobre lo sucedido, también fue convocado personal de Prefectura Naval, ya que inicialmente no se descartaba que pudiera haber una tercera persona en el río.

Con el paso de las horas, esa posibilidad perdió fuerza y la investigación comenzó a concentrarse en la hipótesis de que el hombre habría asesinado a la mujer y posteriormente habría provocado el incendio para quitarse la vida.

Autopsias para determinar cómo murieron

Por el momento, ninguno de los dos cuerpos fue reconocido oficialmente. En el caso del hombre, los investigadores encontraron documentación que era analizada para establecer su identidad.

Los cadáveres serán trasladados al Instituto Médico Legal de Rosario, donde se realizarán las autopsias.

En particular, los peritos buscarán determinar cómo murió la mujer y establecer si presentaba heridas compatibles con un arma de fuego o un arma blanca, entre otros elementos que permitan reconstruir la mecánica del hecho.

La fiscal Navone aguarda ahora los resultados de las pericias y de las autopsias para confirmar o descartar la principal hipótesis que maneja la investigación.