"Hubo consentimiento": la Corte dictó el sobreseimiento definitivo para los rugbiers franceses imputados por abuso en Mendoza

Los jueces basaron su decisión en las pericias médicas, la falta de coherencia en la denuncia y los informes psicológicos que determinaron que el relato de la joven estaba influenciado por terceros.

La Corte dictó el sobreseimiento definitivo para los rugbiers franceses imputados por abuso en Mendoza

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La Suprema Corte de Justicia de Mendoza puso punto final definitivo a uno de los casos judiciales de mayor impacto internacional de los últimos años. Mediante un fallo unánime dictado esta mañana, el máximo tribunal de la provincia desestimó el recurso de casación interpuesto por la querella y dejó firme la desvinculación definitiva de los rugbiers franceses Hugo Auradou y Oscar Alain Marie Jegou, quienes estaban imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal, informó Diario Los Andes.

Con esta resolución, firmada por los ministros Dalmiro Garay Cueli, José Valerio y Norma Llatser, la causa queda sepultada en la vía penal. El tribunal ratificó las decisiones de las instancias previas al concluir que el hecho denunciado el 7 de julio de 2024 en el Hotel Diplomatic "no encuadra en figura penal alguna" debido a la comprobada existencia de consentimiento por parte de la denunciante.

Así, los magistrados ratificaron el pedido de sobreseimiento de la fiscalía y descartaron la hipótesis de la querella de una investigación "prematura" o carente de perspectiva de género.

Los informes psicológicos practicados por el EDeAAS (Equipo de Abordaje de Abuso Sexual) resultaron contundentes en este punto: determinaron que la narración de los hechos no reunía criterios de credibilidad ni validez, evidenciando modificaciones y acomodaciones por influencias externas. Según el expediente, el discurso de la denunciante sufrió una manipulación orientada a la desvinculación de su propia responsabilidad personal en los hechos de contenido sexual voluntarios.