    • 31 de agosto de 2026 - 09:39

    Paso Cristo Redentor: por mal tiempo, retrasaron la reapertura

    Durante el fin de semana, el turismo interno estuvo habilitado hasta Las Cuevas.

    Paso Cristo Redentor: por mal tiempo, retrasaron la reapertura

    Paso Cristo Redentor: por mal tiempo, retrasaron la reapertura

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    Pese al anuncio inicial, las autoridades del paso Cristo Redentor retrasaron la reapertura que estaba prevista para este lunes 31 de agosto, ya que aún las condiciones climáticas son "adversas" y no se asegura la transitabilidad, informó Diario Los Andes.

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    El corredor, que cerró el lunes pasado, iba a quedar habilitado desde hoy solamente para camiones en territorio argentino de 9 a 21, mientras que del lado chileno la ventana será de 8 a 20 horas, es decir, siguiendo el horario invernal.

    Sin embargo, a último momento, las autoridades dijeron que las "condiciones climáticas adversas no garantizan la transitabilidad segura de la ruta", por lo que se "retrasa la apertura del Sistema Cristo Redentor hasta que las condiciones climáticas mejoren".

    Se espera un nuevo reporte a las 10.30 para definir la situación para el resto de la jornada. Se espera un nuevo reporte a las 10.30 para definir la situación para el resto de la jornada.

    De lograrse la reapertura, solamente podrán entrar y salir del país los camiones, sin habilitación al turismo, vehículos particulares ni ómnibus.

    Durante el fin de semana, para circular por la ruta nacional 7, el turismo interno estuvo habilitado hasta Las Cuevas.

    El paso Cristo Redentor había cerrado el lunes pasado con el inicio de las nevadas que complicaron el estado del camino. Durante una semana, cientos de camiones debieron esperar en distintos puntos del corredor internacional hasta la reapertura de hoy.

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